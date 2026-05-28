Ξεκινούν αύριο οι πανελλήνιες- «Χτυποκάρδια» για πάνω από 3.000 υποψηφίους στην Αχαΐα

Η αυλαία των πανελληνίων εξετάσεων του 2026 ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου και στον νομό Αχαΐας οι υποψήφιοι φέτος, ξεπερνούν τις 3.000, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Η έναρξη γίνεται αύριο με το μάθημα της Γλώσσας για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ και το Σάββατο 30 Μαΐου, με το ίδιο μάθημα για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ.

Και φέτος υπάρχουν μαθητές που θα εξεταστούν προφορικά ενώ μερoς στις πανελλήνιες αναμένεται να λάβουν και κρατούμενοι,με τον αριθμό τους να είναι μονοψήφιος, ενώ συνολικά στη διαδικασία λαμβάνουν μέρος και περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί.

Όπως έχει επισημάνει στο thebest.gr ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γιώργος Παπατσίμπας, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει νωρίς και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά:

Οι υποψήφιοι φέτος στον νομό Αχαΐας είναι ελαφρά περισσότεροι. Λαμβάνουν μέρος συνολικά 3.212 μαθητές και μαθήτριες ενώ πέρυσι ο αριθμός τους ανερχόταν σε 3.144.

Εξ αυτών οι υποψήφιοι στα ΓΕΛ είναι 2.468 και από αυτούς προφορικά θα εξεταστούν οι 83.

Επίσης συμμετέχουν 556 υποψήφιοι από τα ΕΠΑΛ εκ των οποίων οι 105 θα εξεταστούν προφορικά. Στους τελευταίους συγκαταλέγονται υποψήφιοι, όχι μόνο από την Αχαΐα, αλλά και από όμορους νομούς, όπως η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος,η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία.

Τα εξεταστικά κέντρα

Τα εξεταστικά κέντρα στον νομό Αχαΐας είναι 34 με τα περισσότερα να λειτουργούν στην πόλη της Πάτρας, ενώ υπάρχουν εξεταστικά κέντρα στο Αίγιο, στην Κάτω Αχαΐα και σε άλλες περιοχές, όπως πχ στη Δάφνη, στην Κλειτορία, στα Καλάβρυτα.

Τα εξεταστικά κέντρα των ΕΠΑΛ είναι τέσσερα. Δύο θα λειτουργήσουν στην Πάτρα, ένα στην Κάτω Αχαΐα και ένα στο Αίγιο.

Τα ειδικά εξεταστικά κέντρα θα είναι δύο. Ένα για τα ΓΕΛ κι ένα για τα ΕΠΑΛ, στην Πάτρα.

«Από εκεί και πέρα έχουμε το Βαθμολογικό Κέντρο, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, δέχεται μεγάλο αριθμό γραπτών και στις εξετάσεις, εκτός από τους υποψηφίους συμμετέχουν και περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί, με όλους τους ρόλους, είτε ως επιτηρητές,είτε ως εξεταστές, είτε ως βαθμολογητές ή ως μέλη λυκειακής επιτροπής και από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας έχει ξεκινήσει ήδη από τον Ιανουάριο η προετοιμασία για τον συντονισμό, την εποπτεία των εξετάσεων, έτσι ώστε να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει», έχει δηλώσει στο thebest ο κ. Γιώργος Παπατσίμπας.