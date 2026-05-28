Δυτική Αχαΐα: Νέα διάρρηξη στο Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας- Στο «στόχαστρο» για τέταρτη φορά

Οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας και ευρύτερα της Δυτικής Αχαΐας εκφράζουν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, κάνοντας λόγο για κλίμα ανασφάλειας και φόβου.

Αφορμή για το νέο ξέσπασμα της τοπικής κοινωνίας αποτελεί το ασταμάτητο μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών, με το Ειδικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας να μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε εύκολο στόχο των κακοποιών, αφού διαρρήχθηκε για τέταρτη φορά.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν ότι οι θρασύτατοι δράστες δεν διστάζουν να ισοπεδώσουν ακόμα και τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές της περιοχής.

Στο στόχαστρο των «κυνηγών μετάλλων» οι δημόσιες υποδομές

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, καθώς βλέπουν τις ιδιωτικές τους περιουσίες αλλά και τις δημόσιες υποδομές να έχουν γίνει έρμαιο στη δράση των «κυνηγών μετάλλων» και άλλων παραβατικών στοιχείων.

Μετά το νέο θλιβερό χτύπημα, η διεύθυνση του Ειδικού Σχολείου οδηγείται για πολλοστή φορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων για τη φθορά και την κλοπή των υλικών του ιδρύματος.