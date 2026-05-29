Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην ΕΕ καταγράφουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, κατά σχεδόν 4 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Και αυτό, προτού καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο στις αρχές του 2026, που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και στην πράξη φέρνει τους εργαζομένους αντιμέτωπους με ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση ωραρίου δεδομένου ότι αν αρνηθούν θα πρέπει να το αιτιολογήσουν.

Στην Ελλάδα οι άνδρες εργάζονταν κατά μέσο όρο 41,8 ώρες την εβδομάδα Σύμφωνα με τα στοιχεία για την πλήρη και μερική απασχόληση στην ΕΕ το 2025 (ηλικίες 20-64), η Ελλάδα κατέγραψε μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Στον αντίποδα βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία, οι οποίοι φαίνεται να δουλεύουν κατά μέσο όρο σχεδόν οκτώ ώρες την εβδομάδα λιγότερο από εμάς (31,9). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση του μέσου όρου στην ΕΕ κατά μία ώρα σε σύγκριση με το 2015, αντικατοπτρίζοντας μια σταδιακή τάση προς λιγότερες ώρες εργασίας. Εκτός από την Ολλανδία, τις λιγότερες συγκριτικά ώρες εργασίας στην ΕΕ εμφανίζουν η Δανία, η Γερμανία (και οι δύο 33,9) και η Αυστρία (34,0). Ωστόσο, η χώρα μας παραμένει στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με τη Βουλγαρία, την Πολωνία (και οι δύο 38,7) και τη Λιθουανία (38,4). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες αυτές αφορούν τις πραγματικές ώρες εργασίας, δηλαδή αυτές που καταγράφηκαν την εβδομάδα της έρευνας και όχι το σύνηθες ωράριο.

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ και ανάμεσα σε επαγγέλματα, φύλο και μορφή απασχόλησης, καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις. Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάζονταν κατά μέσο όρο 41,8 ώρες την εβδομάδα, μία από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη, και οι γυναίκες 38,8 ώρες. Την ίδια ώρα, οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζονται να εργάζονται σημαντικά περισσότερες ώρες από τους μισθωτούς. Κατανομή ωρών

Τα επαγγέλματα με τις περισσότερες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στην ΕΕ ήταν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (42,0 ώρες πραγματικής εργασίας). Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς, οι απασχολούμενοι στην ΕΕ δήλωσαν τον ακόλουθο μέσο όρο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στην κύρια απασχόλησή τους. Το 9,9% δεν εργάστηκε καθόλου στην κύρια απασχόλησή του

Το 7,2% εργάστηκε μεταξύ 0,5 και 19,5 ωρών

Το 6,6% εργάστηκε μεταξύ 20 και 24,5 ωρών

Το 3,4% εργάστηκε μεταξύ 25 και 29,5 ωρών

Το 9,2% εργάστηκε μεταξύ 30 και 34,5 ωρών

Το 16,4% εργάστηκε μεταξύ 35 και 39,5 ωρών

Το 37,6% εργάστηκε μεταξύ 40 και 44,5 ωρών

4,0% εργάστηκε μεταξύ 45 και 49,5 ωρών

5,8% εργάστηκε 50 ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα

Το εύρος των 40,0 – 44,5 πραγματικών ωρών εργασίας την εβδομάδα αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο των απασχολουμένων στις περισσότερες χώρες, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Βουλγαρία (82,8%), τη Λετονία (77,1%) και τη Ρουμανία (75,5%). Εξαιρέσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργαζόταν κατά μέσο όρο μεταξύ 35,0 και 39,5 ώρες την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η Eurostat, παρατηρείται μεγάλη σύγκλιση μεταξύ των πραγματικών και των συνήθων ωρών εργασίας (κανονικού ωραρίου), αν και οι πραγματικές ώρες εργασίας τείνουν να είναι λιγότερες από τις συνήθεις. Η διαφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι συνήθεις ώρες εργασίας δεν επηρεάζονται από τις απουσίες από την εργασία, ενώ οι πραγματικές ώρες εργασίας κατά την εβδομάδα αναφοράς επηρεάζονται από διακοπές, αναρρωτικές άδειες ή άλλου είδους απουσίες. Μεταξύ των μισθωτών, το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόταν μεταξύ 40,0 και 44,5 ωρών την εβδομάδα (38,4 %), ενώ μόνο το 6,4 % εργαζόταν 45,0 ώρες ή περισσότερες. Αντιθέτως, μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων, καταγράφηκαν ίσα ποσοστά (32,2 %) τόσο για την κατηγορία των 40,0 – 44,5 ωρών όσο και για την κατηγορία των 45,0 ωρών ή περισσότερων. Τάσεις ανά φύλο

Ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ παρουσίαζε διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών το 2025. Οι άνδρες εργάζονταν κατά μέσο όρο 39,4 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες 37,6 ώρες.

Για τις γυναίκες, η μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας καταγράφηκε στη Σλοβενία (39,2 ώρες), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (39,1 ώρες), τη Λετονία και την Πολωνία (και οι δύο 38,9 ώρες). Οι μικρότερες μέσες εβδομάδες εργασίας για τις γυναίκες παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (35,0 ώρες), τη Φινλανδία (35,6 ώρες), την Ιρλανδία (35,9 ώρες) και το Βέλγιο (36,4 ώρες). Για τους άνδρες, μόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μέση εβδομάδα εργασίας 40 ωρών ή περισσότερο το 2025: η Ελλάδα (41,8 ώρες), η Πολωνία (40,6 ώρες), η Σλοβενία (40,2 ώρες) και η Κύπρος (40,0 ώρες). Οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάζονταν τις λιγότερες ώρες την εβδομάδα στη Φινλανδία και την Ολλανδία (και στις δύο 38,4 ώρες), ακολουθούμενες από την Ουγγαρία και τη Σουηδία (και στις δύο 38,5 ώρες). Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών (τρεις ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα) παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (41,8 και 38,8, αντιστοίχως) στην Ιρλανδία (39,9 έναντι 35,9) και στην Ολλανδία (38,4 έναντι 35,0). Τις μικρότερες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτω των 0,5 ωρών την εβδομάδα, κατέγραψαν η Λετονία και η Βουλγαρία.

Οι άνδρες και οι γυναίκες που απασχολούνταν με μερική απασχόληση εργάζονταν κατά μέσο όρο για παρόμοιο αριθμό ωρών την εβδομάδα (21,7 ώρες για τους άνδρες και 21,9 ώρες για τις γυναίκες). Ωστόσο, σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες που εργάζονταν με μερική απασχόληση κατέγραφαν μεγαλύτερο μέσο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από τους άνδρες της ίδιας κατηγορίας. Η Δανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνταν με μερική απασχόληση, με τις γυναίκες να εργάζονται κατά μέσο όρο 21,3 ώρες την εβδομάδα έναντι 18,0 ωρών για τους άνδρες. Στον αντίποδα, η Λετονία ήταν μία από τις λίγες χώρες όπου οι άνδρες που απασχολούνταν με μερική απασχόληση εργάζονταν περισσότερες ώρες από τις γυναίκες, με μέσο όρο 21,3 ώρες την εβδομάδα έναντι 20,7 ωρών για τις γυναίκες.

Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα

Η μέση διάρκεια της εβδομάδας εργασίας, μετρούμενη σε πραγματικές ώρες εργασίας, παρουσίαζε διακυμάνσεις μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι μεγαλύτερες μέσες εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας (41,2 ώρες), ακολουθούμενες από τους τομείς της εξόρυξης (38,9 ώρες) και των κατασκευών (38,6 ώρες). Αντίθετα, οι συντομότερες μέσες εβδομάδες εργασίας παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών (27,1 ώρες), στην εκπαίδευση (31,8 ώρες) και στις τέχνες, την ψυχαγωγία και την αναψυχή (32,7 ώρες). Μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων που ταξινομούνται σύμφωνα με το ISCO-08, οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση εβδομάδα εργασίας στην ΕΕ το 2025, με 42,0 πραγματικές ώρες εργασίας την εβδομάδα, ακολουθούμενοι από τους διευθυντές (40,6 ώρες) και τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων (39,4 ώρες). Αντιθέτως, οι μικρότερες μέσες εβδομάδες εργασίας παρατηρήθηκαν μεταξύ των ανειδίκευτων εργαζομένων (31,8 ώρες), των εργαζομένων γραφείου (34,0 ώρες) και των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων (34,5 ώρες).

Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2025, οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό (εργοδότες) κατέγραψαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο συνήθους εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην κύρια απασχόλησή τους, με 46,4 ώρες, ακολουθούμενοι από τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς υπαλλήλους (γνωστούς και ως «εργαζόμενοι για λογαριασμό τους») με 39,7 ώρες. Συγκριτικά, οι μισθωτοί εργάζονταν κατά μέσο όρο 36,6 ώρες την εβδομάδα. Οι μεγαλύτερες μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους εργοδότες καταγράφηκαν στη Γαλλία (50,0 ώρες), το Βέλγιο (49,8 ώρες) και την Ελλάδα (49,2 ώρες). Το Βέλγιο παρουσίασε επίσης τη μεγαλύτερη διαφορά στις συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μεταξύ των μισθωτών (35,2 ώρες) και των εργαζομένων για λογαριασμό τους (43,2 ώρες).