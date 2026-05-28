Τραϊανός Δέλλας: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 16 χρόνια γάμου με τη Γωγώ Μαστροκώστα- «Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Τραϊανός Δέλλας προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καθώς στις 28 Μαΐου το ζευγάρι θα συμπλήρωνε 16 χρόνια γάμου.

«Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα», έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την ημέρα του γάμου τους και συνοδεύοντάς το με λόγια αγάπης και νοσταλγίας για την αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5/2026).

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραϊανός Δέλλας.

Ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου 2010, βάζοντας και την «σφραγίδα» στη σχέση τους με έναν γάμο που κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια.