e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι βλέπουν σήμερα το χρώμα του χρήματος

Σήμερα Παρασκευή,29 Μαΐου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

σήμερα 29 Μαΐου 3.030.000 ευρώ για προκαταβολές συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026 σε 8.250 δικαιούχους

έως σήμερα 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

σήμερα 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται μέχρι σήμερα:

15.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 25.000 δικαιούχους

12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.



