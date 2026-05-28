Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον Ορέστη Σκαλτσά στο Πολύεδρο

Εκδήλωση μνήμης για τον Ορέστη Σκαλτσά, έχει προγραμματιστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, 8:30 το βράδυ, στο Πολύεδρο.

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του, θα μιλήσουν για τον Ορέστη Σκαλτσά, φίλοι και συνεργάτες που τον έζησαν από κοντά: ο πρώην Δήμαρχος Ανδρέας Καράβολας, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αβραμίδης, ο σκηνοθέτης Νίκος Αρμάος, ο Κώστας Καπέλλας, ο μαέστρος Δημήτρης Μποτίνης, ο υπεύθυνος Δημοτικής Πινακοθήκης Δημήτρης Παπανικολάου, ο πρόεδρος Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Βαγγέλης Πολίτης και ο ομ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Λάκης Υφαντής.

Εκ μέρους της οικογένειας θα μιλήσουν ο γιος του Νίκος Σκαλτσάς και η φιλόλογος, ανιψιά του Φέφη Τζουανοπούλου.

Ο Ορέστης Σκαλτσάς διετέλεσε Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων και Διευθυντής της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών και υποστηρικτής της ιδέας για την δημιουργία Μουσείου Πόλης, με σκοπό τη διάσωση και σύγχρονη ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ως πρώτος αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στο θεσμό, δημιουργώντας την υπηρεσιακή του δομή όπως και αυτή της ΔΕΠΑΠ. Συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών, όπως: το ΔΗΠΕΘΕ το 1988, το θεσμό της Δημοτικής Πινακοθήκης το 1988, τους Σολιστ της Πάτρας το 1999, αλλά και στην πολιτιστική διεύρυνση και διεθνοποίηση του Πατρινού Καρναβαλιού, αφήνοντας μία μεγάλη πολιτιστική παρακαταθήκη.

Με δική του πρόταση επίσης λειτούργησε από το 1991 μέχρι πρόσφατα το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο ως Κέντρο Πολιτισμού ανοίγοντας την προοπτική για το Μουσείο Πόλης.

Ο Ορέστης Σκαλτσάς γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947. Πατέρας του ήταν ο γνωστός δικηγόρος της εποχής Ιωάννης Σκαλτσάς, τον οποίο γνώρισε σε ηλικία 5 ετών, όταν εκείνος αποφυλακίστηκε.

Σε ηλικία 17 ετών ήταν γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη, στην περιοχή της Αχαΐας. Μετά την αποφοίτησή του από το Β’ Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών, εισήχθη στη Νομική Αθηνών.

Την ημέρα της δικτατορίας, στις 21 Απριλίου του 1967 συνελήφθη και στη συνέχεια εξορίστηκε, μένοντας στην εξορία για τέσσερα χρόνια. Μετά τη Μεταπολίτευση, όταν η Αριστερά διασπάστηκε σε τρία Κόμματα, - ΚΚΕ, ΚΚΕ Εσωτερικού και ΕΔΑ- ο Ορέστης εντάχθηκε στην ΕΔΑ, με Πρόεδρο τον Ηλία Ηλιού, και συμμετέχοντες τον Μανώλη Γλέζο και τον Ανδρέα Λεντάκη. Έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια διορατική προσπάθεια, για μια Αριστερά, χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Ο Ορέστης Σκαλτσάς υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της πολιτιστικής και αυτοδιοικητικής ζωής της Πάτρας, με πολυετή παρουσία στον χώρο του Πολιτισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών κοινωνικών αγώνων. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, τον περιγράφουν ως άνθρωπο με έντονη ιδεολογική συγκρότηση, δημοκρατικό ήθος, διοικητική εμπειρία και βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό. Η δημόσια παρουσία του συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη πολιτιστικών δομών και θεσμών στην πόλη.