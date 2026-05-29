Υδρογονάνθρακες: Επίσημο αίτημα Chevron και HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στην ΠΕΡΙΟΧΗ 10 στο Ιόνιο

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στην παραχώρηση της περιοχής «ΠΕΡΙΟΧΗ 10» (Block 10). Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου (Operator) από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron.

Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Chevron στο Block 10, στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου .

Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Chevron, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Σήμερα, η ελληνική εταιρεία κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων, η Chevron θα αναλάβει και τον ρόλο του εντολοδόχου.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα της πρώτης και δεύτερης ερευνητικής φάσης του βασικού σταδίου έρευνας, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την είσοδο στην τρίτη και τελευταία φάση, που αφορά στην πραγματοποίηση εξερευνητικής γεώτρησης.

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ εξετάζει αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης, ώστε η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις 2D και 3D σεισμικές έρευνες, αλλά και τα στοιχεία που θα αποκτηθούν από γειτονικές περιοχές παραχώρησης. Το υπουργείο επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, με τήρηση των τεχνικών απαιτήσεων και των υψηλών προτύπων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που διέπουν τις υπεράκτιες έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, ενώ έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων. Υπενθυμίζεται ότι Chevron και HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης με την Ελληνική Δημοκρατία για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η συμμετοχή της Chevron σε ακόμη μία θαλάσσια περιοχή της χώρας «συνιστά σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων» και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα «ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου».