Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα σήμερα με Νεοελληνική Γλώσσα – Στη «μάχη» 3.212 υποψήφιοι στην Αχαΐα

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων όλης της χώρας, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Στην Αχαΐα, φέτος συμμετέχουν συνολικά 3.212 μαθητές και μαθήτριες, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, όταν οι υποψήφιοι ανέρχονταν σε 3.144.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, από το σύνολο των υποψηφίων, οι 2.468 προέρχονται από τα ΓΕΛ, ενώ οι 83 από αυτούς θα εξεταστούν προφορικά. Παράλληλα, στις εξετάσεις συμμετέχουν 556 υποψήφιοι από τα ΕΠΑΛ, εκ των οποίων οι 105 θα εξεταστούν επίσης προφορικά. Στους τελευταίους περιλαμβάνονται και υποψήφιοι από όμορους νομούς, όπως η Ηλεία, η Αιτωλοακαρνανία, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά.

Τα εξεταστικά κέντρα στην Αχαΐα ανέρχονται σε 34, με τα περισσότερα να λειτουργούν στην Πάτρα, ενώ εξεταστικά κέντρα υπάρχουν ακόμη στο Αίγιο, στην Κάτω Αχαΐα, στα Καλάβρυτα, στην Κλειτορία, στη Δάφνη και σε άλλες περιοχές του νομού.

Για τα ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν τέσσερα εξεταστικά κέντρα, δύο στην Πάτρα, ένα στην Κάτω Αχαΐα και ένα στο Αίγιο, ενώ στην Πάτρα θα λειτουργήσουν και τα δύο ειδικά εξεταστικά κέντρα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Σημαντικός είναι και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διαδικασία, καθώς περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί εμπλέκονται φέτος στις Πανελλαδικές στην Αχαΐα, ως επιτηρητές, εξεταστές, βαθμολογητές ή μέλη λυκειακών επιτροπών.

«Από τον Ιανουάριο έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τον συντονισμό και την εποπτεία των εξετάσεων, ώστε όλα να λειτουργήσουν ομαλά», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Παπατσίμπας, υπογραμμίζοντας ότι το Βαθμολογικό Κέντρο της Πάτρας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται

Μπουκαλάκι με νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Απαγορεύονται αυστηρά:

Κινητά τηλέφωνα, ακόμη και απενεργοποιημένα

Βιβλία, σημειώσεις και τετράδια

Υπολογιστικές μηχανές

Διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco)

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στη χρήση κινητού τηλεφώνου, καθώς ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένης συσκευής στην αίθουσα συνεπάγεται μηδενισμό του γραπτού. Οι υποψήφιοι που φέρουν κινητό οφείλουν να το παραδίδουν πριν από την έναρξη της εξέτασης στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής.

Ψυχραιμία και σωστή διαχείριση άγχους

Παράλληλα, οι ειδικοί καλούν τους υποψηφίους να διαχειριστούν σωστά το άγχος των ημερών. Η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συμβουλεύει τους μαθητές να κάνουν μικρά διαλείμματα, να κοιμούνται σωστά, να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με άλλους υποψηφίους και να επικεντρώνονται σε κάθε εξέταση ξεχωριστά.

«Η ζωή δεν καθορίζεται από μία ημέρα και ένα γραπτό. Οι Πανελλαδικές είναι σημαντικές, αλλά δεν καθορίζουν την αξία και τις δυνατότητες ενός ανθρώπου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί έως και τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για υποψηφίους και οικογένειες.

Οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.