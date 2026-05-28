Η Χριστίνα Αλεξοπούλου κεντρική ομιλήτρια στη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης, στην Πάτρα

Τη σημασία της φιλοξενίας στην Πάτρα της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας ανέδειξε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, κατά την ομιλία της στη διεθνή διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Κεντρική ομιλήτρια στη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φιλοξενείται στην Πάτρα, ήταν η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Κατά την τοποθέτησή της, η κα. Αλεξοπούλου ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της διεθνούς διοργάνωσης για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η περιοχή μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της περιφερειακής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική της θέση και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι μεταφορές, η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανθεκτικότητα των υποδομών, σημειώνοντας ότι οι Περιφέρειες αποκτούν ολοένα και πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και Πρόεδρο της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR, κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, για την πρωτοβουλία και τη συστηματική προσπάθεια που οδήγησαν στην πραγματοποίηση της σημαντικής αυτής διεθνούς διοργάνωσης στην Πάτρα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου:

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι και συμμετέχοντες, αγαπητέ Πρόεδρε κ. Ζαΐμη, θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω και να τοποθετηθώ στις εργασίες του Συνεδρίου.

Η φιλοξενία στην Πάτρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας αποτελεί, πρώτα από όλα, μια ιδιαιτέρως σημαντική στιγμή για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη συνολική παρουσία της χώρας μας στον ευρωπαϊκό και περιφερειακό διάλογο για το μέλλον των παράκτιων περιοχών.

Σε μια εποχή διαρκών γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών μεταβολών, οι Περιφέρειες αποκτούν -στην πράξη- ολοένα και πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Παύουν, δηλαδή, με σταθερό βηματισμό να αποτελούν τυπικές διοικητικές δομές και μετεξελίσσονται σε πυλώνες ανάπτυξης, εξωστρέφειας και σταθερότητας.

Γι’ αυτό και η πραγματοποίηση αυτού του κορυφαίου συνεδρίου στην Πάτρα έχει ξεχωριστή σημασία. Διότι αναδεικνύει τη δυναμική της περιοχής μας ως σημείου συνάντησης λαών, πολιτικών πρωτοβουλιών, επενδύσεων και διεθνών εταιρικών σχέσεων.

Η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα διαθέτουν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική τους θέση, η σύνδεσή τους με τη θάλασσα, οι λιμενικές και μεταφορικές υποδομές που αναβαθμίζονται διαρκώς, το ανθρώπινο δυναμικό, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η περιοχή να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της περιφερειακής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η σημερινή συγκυρία καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ των χωρών της περιοχής των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Ζητήματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταφορές, η ανθεκτικότητα των υποδομών, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η γαλάζια οικονομία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Απαιτούν κοινό σχεδιασμό, συντονισμό και διαρκή διάλογο -ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει απτά αποτελέσματα.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί φέρνει στο ίδιο τραπέζι Περιφέρειες, κυβερνήσεις, επιστημονικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ουσιαστικής συνεργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Θέλω, στο σημείο αυτό, να αναγνωρίσω ιδιαίτερα την πρωτοβουλία και τη συστηματική προσπάθεια του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και Προέδρου της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR, κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, χάρη στον οποίο η σπουδαία αυτή διεθνής διοργάνωση πραγματοποιείται στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Πιστεύω ότι, η ανάληψη μιας τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας αποδεικνύει -και κάτι ακόμη- ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη εξωστρέφειας και αναπτυξιακής ώθησης.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια σταθερή πορεία ενίσχυσης της διεθνούς της αξιοπιστίας και της γεωπολιτικής της παρουσίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές Περιφέρειες αποκτούν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που συνδέονται με τις διασυνοριακές συνεργασίες.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει έμπρακτα ότι πιστεύει στη δυναμική της περιφέρειας και επενδύει σε σύγχρονες υποδομές, σε στρατηγικά έργα και σε κατευθύνσεις που δημιουργούν προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες. Ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν σταδιακά τον αναπτυξιακό χάρτη της περιοχής και ενισχύουν τον ρόλο της ως πύλης της χώρας προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Άλλωστε, η Πάτρα, ιστορικά, υπήρξε μια πόλη ανοιχτή στο εμπόριο, στον πολιτισμό και στις μεγάλες ιδέες. Σήμερα, έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα κομβικό περιφερειακό κέντρο δικτύωσης, καινοτομίας και διεθνών συνεργασιών για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτό ακριβώς είναι το πιο ουσιαστικό μήνυμα αυτού του συνεδρίου. Ότι οι παράκτιες Περιφέρειες δεν βρίσκονται στο περιθώριο των εξελίξεων. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεγάλων προκλήσεων αλλά και των μεγάλων ευκαιριών της εποχής μας.

Με στρατηγική σκέψη, αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πιο ανθεκτικό, πιο βιώσιμο και πιο αισιόδοξο μέλλον για τις κοινωνίες μας.

Ένα μέλλον με περισσότερη συνοχή, βιωσιμότητα και περισσότερες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ θερμά.