Συναγερμός στην Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό- Τέσσερις τραυματίες, ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντερτουρ, κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.
Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ωστόσο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης.
Περαστικός που μίλησε στην ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε: «Άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει “Αλλάχου Άκμπαρ” πέντε ή έξι φορές με πολύ έντονο και ταραγμένο τρόπο».
Δείτε βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:
Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό, ενώ η δασκάλα τους φέρεται να στάθηκε μπροστά από τα παιδιά για να τα προστατεύσει.
Ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή γύρω από τον σταθμό παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία.
