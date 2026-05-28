Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Αντύπας Χαϊκάλης, ιδιοκτήτης γνωστής πιτσαρίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Παναγιώτη Αντύπας Χαϊκάλης, ιδρυτής της γνωστής πιτσαρίας «El Greco» στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, στην Πάτρα.

Ο κελιπών αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο πένθος βυθίστηκαν η σύζυγός του Φωτεινή και τα τρία παιδιά τους, ο Λευτέρης, ο Κλεομένης και ο Γιώργος, που συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγίου Ιωάννη Πύργου.

