Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Αντύπας Χαϊκάλης, ιδιοκτήτης γνωστής πιτσαρίας

Σήμερα η κηδεία του στον Πύργο
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Παναγιώτη Αντύπας Χαϊκάλης, ιδρυτής της γνωστής πιτσαρίας «El Greco» στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, στην Πάτρα.
Ο κελιπών αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο πένθος βυθίστηκαν η σύζυγός του Φωτεινή και τα τρία παιδιά τους, ο Λευτέρης, ο Κλεομένης και ο Γιώργος, που συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγίου Ιωάννη Πύργου.
