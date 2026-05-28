Ηλεία: Συνελήφθησαν δυο άτομα για κατοχή ναρκωτικών και λαθραίων καπνικών προϊόντων

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Περιφερειακή Οδό Κρεστένων Ανδρίτσαινας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δύο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατοχή ναρκωτικών, παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναφέρει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να

κινούνται με αυτοκίνητο και τους ακινητοποίησαν για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν στην κατοχή της γυναίκας και κατέσχεσαν -6,7- γραμμάρια

κάνναβης, καθώς και -16- πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατάσχεσαν στην οικία του κατηγορούμενου ακόμη -103,7- γραμμάρια κάνναβης, ενώ από τον έλεγχο των εγγράφων του

προέκυψε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης, σε προγενέστερο χρόνο, για τροχονομική παράβαση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.