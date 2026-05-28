Κάτω Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε ληστείες και κλοπές

"Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, συμμορία, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστεία και κλοπές", ανακοινώνει η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, "στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, συνελήφθη χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφίαγια συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δυο άνδρες και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία κατά περίπτωση για συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και κλοπή κατάσυναυτουργία.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης καιΕξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από

τις 08 έως τις 24-05-2026 στη Δυτική Αχαΐα διέπραξαν -1- ληστεία και -8- κλοπές , (πέντε τετελεσμένες - τρεις απόπειρες) σε οικίες και αυτοκίνητο, κατά τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος -7.365- ευρώ περίπου, αφαιρώντας κοσμήματα, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και

έγγραφα.

Ως προς την διάπραξη της ληστείας, στις 16-05-2026 στην Κάτω Αχαΐα, οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα σε οικία

ημεδαπής γυναίκας, όπου ο ένας την έσπρωξε και την ακινητοποίησε, ενώ στη συνέχεια και οι δυο κατηγορούμενοι με απειλή σωματική βίας και κατά

της ζωής της παθούσας, της αφαίρεσαν ένα κόσμημα, δυο τραπεζικές κάρτες και μικρό χρηματικό ποσό.

Ως προς την μεθοδολογία, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι συγκρότησανσυμμορία με διαρκή δράση και ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διερρήγνυαν οικίες πρωινές και μεσημβρινές ώρες αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δυο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως μέσα τέλεσης των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις".