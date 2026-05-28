Πάτρα: Ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας για την αρπαγή 14χρονου- Τον έκαψαν με τσιγάρο

Ταυτοποιήθηκαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών τα πλήρη στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα, σε

βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για αρπαγή ανήλικου και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ανακοινώνει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κατηγορούμενος τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, με την άσκηση σωματικής βίας

εξανάγκασαν 14χρονο μαθητή, να εισέλθει σε όχημα και τον μετέφεραν σε πλατεία, όπου τον χτύπησαν στο σώμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ με χρήση τσιγάρου, του προκάλεσαν ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν στον τόπο του περιστατικού.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων τους χρησιμοποιούσαν εκφράσεις, θίγοντας την εθνική καταγωγή του ανήλικου θύματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.