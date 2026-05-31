Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026.

(Διέλευση Ερμή στον Καρκίνο)

Κριός

Οι φίλοι και ο κοινωνικός σας κύκλος παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα, φέρνοντας ευκαιρίες για κέρδη μέσω δικτύωσης. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να μοιραστείτε τα όνειρά σας με άτομα που εμπιστεύεστε. Η συναισθηματική σας διαίσθηση θα σας καθοδηγήσει σωστά σε ομαδικά σχέδια. Η ανάγκη σας για μάθηση και επέκταση των οριζόντων σας είναι έντονη τώρα. Είναι μια καλή μέρα για να προγραμματίσετε ένα ταξίδι ή να ξεκινήσετε ένα σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Η οργανωτική σας ικανότητα θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε σύνθετα πνευματικά ζητήματα.

Ταύρος

Είναι πιθανό να υπάρξουν σήμερα αστοχίες στις επικοινωνίες σας, είτε σε συναντήσεις δια ζώσης, είτε με την αλληλογραφία σας, που θα οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις ή και λογομαχίες. Μπορεί να προσβάλετε κάποιον ή να σας προσβάλουν, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση για κάτι τέτοιο. Το θετικό της μέρας είναι, ότι θα έχετε την ικανότητα να δείτε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, κάτι που μπορεί να είναι διαφωτιστικό και να οδηγήσει σε πρωτότυπες ιδέες.

Δίδυμοι

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι είναι ευχάριστη και μπορεί να υπάρξουν κέρδη ή επιστροφή χρημάτων που καθυστερούσαν. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε ένα νέο δημιουργικό έργο ή να πάρετε μια τολμηρή απόφαση. Η σκληρή δουλειά θα σας φέρει τα οικονομικά αποτελέσματα που επιθυμείτε, αρκεί να κινηθείτε μεθοδικά. Τα πλανητικά σάς βοηθάνε να βρείτε λύσεις για δύσκολα ζητήματα στα οικονομικά σας. Είναι μια καλή μέρα για να βάλετε σε τάξη τον προϋπολογισμό σας και να αποφύγετε περιττά έξοδα. Η σταθερή εστίαση θα σας αποδώσει περισσότερο από την παρορμητικότητα.

Καρκίνος

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.

Λέων

Ένα νέο ρομαντικό ενδιαφέρον μπορεί να εμφανιστεί για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας που θα είχε καλές μελλοντικές προοπτικές, εάν κάνετε καλή επιλογή συντρόφου. Οι δεσμευμένοι θα ασχοληθείτε σήμερα με τον καλλωπισμό ή την βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου διαβίωσης σας, αλλά και με την βελτίωση των σχέσεων σας, φιλικών, κοινωνικών ή συγγενικών.

Παρθένος

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Ζυγός

Σήμερα αποτελεί μια εξαιρετική χρονική στιγμή να αναθεωρήσετε τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό σας, ή να αλλάξετε οικονομική στρατηγική. Η μελλοντική σας υλική ευημερία εξαρτάται από την ορθότητα των αποφάσεων που θα λάβετε αυτή την χρονική περίοδο. Εξετάστε ευκαιρίες και ενισχύστε την θέση σας στον επαγγελματικό κύκλο, ώστε να μην χάσετε κάποια ευκαιρία για προαγωγή. Εάν αναζητάτε μια καινούργια δουλειά, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κινηθείτε.

Σκορπιός

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα. Μην αφήνετε την ευκαιρία να προσπεράσει, εκμεταλλευτείτε τις διασυνδέσεις σας και κάντε το επόμενη βήμα προόδου στην καριέρα σας.

Τοξότης

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Αιγόκερως

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποια από τις φοβίες σας, προκειμένου να την αντιμετωπίσετε και να την ξεπεράσετε. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα θαρραλέο βήμα, να πάρετε μια απόφαση που θα σας δυσκολέψει, αλλά θα ξεπεράσετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να ανοίξετε τους νέους δρόμους που έχετε απόλυτη ανάγκη!

Υδροχόος

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την μελλοντική σας ευημερία.

Ιχθείς

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.