Πάτρα: Ευχαριστίες προς τη Σχολική Επιτροπή για την ενίσχυση του Ειδικού Εξεταστικού και Βαθμολογικού Κέντρου

Τις θερμές ευχαριστίες τους προς τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων εκφράζουν οι υπεύθυνοι του Ειδικού Εξεταστικού – 41ου Βαθμολογικού Κέντρου, για τη συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, μέσω της εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Όπως επισημαίνεται, στο Ειδικό Εξεταστικό και Βαθμολογικό Κέντρο εξετάζονται μαθητές και μαθήτριες, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η βαθμολόγηση μεγάλου αριθμού γραπτών, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο και συχνά υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών τόσο για τους υποψηφίους όσο και για το προσωπικό που εργάζεται στο Κέντρο κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η αναβάθμιση των υποδομών στο 6ο Γυμνάσιο – 1ο Γυμνάσιο Πατρών ενισχύει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου, στηρίζοντας ουσιαστικά το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

«Η συνεργασία και η έμπρακτη στήριξή σας αποτελούν πολύτιμο αρωγό στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ευχαριστήρια επιστολή