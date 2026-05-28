Η «Μπεκατώρου της Άρτας» τρέλανε την παρουσιάστρια του The Chase

Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στο «The Chase», όταν παίκτρια με καταγωγή από την Άρτα προκάλεσε την έκπληξη της Μαρίας Μπεκατώρου λόγω της ομοιότητάς τους.

Όπως φάνηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, η Φωτεινή τράβηξε αμέσως την προσοχή της παρουσιάστριας, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους, όπως τα χρώματα και η ελιά στο μέτωπο, που πολύ γρήγορα έγιναν αντικείμενο σχολιασμού στον αέρα.

Η παίκτρια παραδέχτηκε ότι δέχεται συχνά σχόλια για την ομοιότητά της με τη Μαρία Μπεκατώρου, εξηγώντας πως αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που θέλησε να τη γνωρίσει από κοντά. «Πολλοί μου λένε ότι σου μοιάζω και ήρθα να σε γνωρίσω από κοντά», είπε αρχικά η Φωτεινή. Η παρουσιάστρια από την πλευρά της συμφώνησε ότι υπάρχει ομοιότητα μεταξύ τους, επισημαίνοντας ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: «Ναι μοιάζουμε. Έχουμε αυτή την ελίτσα που είναι πολύ χαρακτηριστική. Αλλά μοιάζουμε».

Η Φωτεινή πρόσθεσε με χιούμορ πως «με φωνάζουν "η Μπετατώρου της Άρτας" και εγώ το χαίρομαι», με τη Μαρία Μπεκατώρου να αντιδρά γελώντας και να σχολιάζει «τρέλανέ με».

