Όταν τα αεροπλάνα έχουν προτεραιότητα: Το ιδιαίτερο φανάρι σε ελληνικό νησί

Δείτε βίντεο

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας βρίσκεται ένα από τα πιο παράξενα φανάρια, το οποίο δεν ρυθμίζει απλώς την κυκλοφορία κατά τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά σταματά τα αυτοκίνητα για να περάσουν… αεροπλάνα. Οι φωτεινοί σηματοδότες αποτελούν εδώ και δεκαετίες βασικό πυλώνα της οδικής ασφάλειας και κομβικό σημείο του οδικού δικτύου, ρυθμίζοντας τη ροή της κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις και σημεία αυξημένης επικινδυνότητας. Από την πρώτη τους εμφάνιση στο Λονδίνο όπου και εφευρέθηκαν το μακρινό 1868 μέχρι και σήμερα, έχουν εξελιχθεί σημαντικά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών που περιλαμβάνει την καθοδήγηση οχημάτων και πεζών στους δρόμους άλλα και τη διαχείριση ειδικών συνθηκών όπως έργα οδοποιίας ή σιδηροδρομικές διαβάσεις. Ωστόσο, πέρα από τις κλασικές χρήσεις τους, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι φωτεινοί σηματοδότες αξιοποιούνται για ακόμα πιο περίτεχνες και απαιτητικές διαδικασίες.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά παραδείγματα βρίσκεται στην Νάξο και συγκεκριμένα πλησίον του Κρατικού Αερολιμένα της Νάξου, «Απόλλων», ήτοι το αεροδρόμιο του νησιού. Εκεί, έχει εγκατασταθεί ένα ειδικό σύστημα φωτεινών σηματοδοτών, το οποίο διακόπτει την κυκλοφορία των οχημάτων κάθε φορά που ένα αεροσκάφος πρόκειται να προσγειωθεί ή να απογειωθεί. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι από τα μικρότερα εμπορικά αεροδρόμια στηνΕυρώπη, με διάδρομο μήκους μόλις 901 μέτρων, γεγονός που επιτρέπει την εξυπηρέτηση κυρίως μικρών ελικοφόρων αεροσκαφών, όπως τα ATR και Dash 8. Σε αντίθεση με μεγάλα αεροδρόμια όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, που βρίσκονται μακριά από τον αστικό ιστό, το αεροδρόμιο της Νάξου είναι ενσωματωμένο στον ιστό του νησιού, δίπλα σε δρόμους με έντονη κυκλοφορία και τουριστική δραστηριότητα. Η εγγύτητά του με τον οδικό άξονα, αλλά και με δημοφιλείς περιοχές όπως ο Άγιος Προκόπιος, δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον όπου ο δρόμος και διάδρομος των αεροπλάνων συνυπάρχουν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση. Για τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο φανάρι παίζει κρίσιμο ρόλο, αφού όταν ενεργοποιείται, σταματά πλήρως την κυκλοφορία των οχημάτων, επιτρέποντας στα αεροσκάφη να κινηθούν με ασφάλεια σε χαμηλό ύψος κατά την προσγείωση ή την απογείωση.