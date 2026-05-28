Αγγελική Νικολούλη: Έρχεται στην Πάτρα στις 8 Ιουνίου

Στην Πάτρα θα βρίσκεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου η δημοσιογράφος, συγγραφέας και παρουσιάστρια της δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής «Φως στο τούνελ » Αγγελική Νικολούλη.

Η δημοσιογράφος θα βρεθεί στο βιβλιοπωλείο Γωνιά του Βιβλίου όπου θα έχει συνάντηση με αναγνώστες της και θά υπογράφει βιβλία της, κατά τις ώρες 13.00 εως 15.00 .

Η Αγγελική Νικολούλη γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας, ξεκίνησε τη δημοσιογραφία στην Πάτρα, από τη «Γνώμη» και την «Πελοπόννησο» και μετά συνέχισε στην Αθήνα, με την «Απογευματινή». Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, η αποκάλυψη της δράσης του «δράκου» Κυριάκου Παπαχρόνη, σε Θεσσαλονίκη και Δράμα, καθώς και η συνέντευξη που του πήρε, στα κρατητήρια, λίγο μετά τη σύλληψή του. Πέρα από το «Τούνελ», η Αγγελική Νικολούλη ασχολείται και με τη συγγραφή αστυνομικών θρίλερ, που βασίζονται σε αληθινές πολύκροτες ιστορίες, που αποκάλυψε η εκπομπή, καταγράφοντας το εγκληματικό προφίλ στην Ελλάδα.