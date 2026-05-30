Αυτή είναι η πιο αγχωτική πόλη για οδήγηση στην Ευρώπη - Ποια η θέση της Αθήνας

Η εμπειρία της οδήγησης δεν είναι ίδια σε όλον τον κόσμο.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η καθημερινή μετακίνηση μετατρέπεται σε μια διαδικασία υψηλής πίεσης, με την κίνηση, τις χαμηλές ταχύτητες και τον χαμένο χρόνο να διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό για τους οδηγούς.

Μια νέα ανάλυση δεδομένων για μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις καταγράφει σε ποια η οδήγηση γίνεται πιο αγχωτική, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι μέσες ταχύτητες, οι ώρες που χάνονται σε ώρες αιχμής, η πυκνότητα οχημάτων, η ποιότητα των δρόμων και τα ποσοστά τροχαίων.

Για να κατανοηθεί καλύτερα το πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα, οι ειδικοί της εταιρείας σύγκρισης ασφάλειας αυτοκινήτου Compare the Market ανέλυσαν δεδομένα οδήγησης από μεγάλες πόλεις σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Ευρώπη. Στόχος της μελέτης ήταν να εντοπιστούν οι περιοχές όπου η οδήγηση γίνεται πιο αγχωτική, αλλά και οι παράγοντες που επιβαρύνουν περισσότερο την καθημερινή εμπειρία των οδηγών.

Η αξιολόγηση βασίστηκε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα κάθε περιοχής και χρησιμοποίησε μια σειρά από βασικούς δείκτες, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι μέσες ταχύτητες, ο χρόνος που χάνεται στην κίνηση και στοιχεία που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και τις υποδομές.

Κάθε επιμέρους παράγοντας μετατράπηκε σε συγκρίσιμη κλίμακα από 0 έως 1 και στη συνέχεια σταθμίστηκε ισότιμα με τους υπόλοιπους. Τα τελικά δεδομένα συνδυάστηκαν σε μια συνολική βαθμολογία με άριστα το 100, δημιουργώντας έτσι μια κατάταξη των πόλεων από την πιο έως τη λιγότερο αγχωτική για οδήγηση, με βάση μια συνολική εικόνα των πραγματικών συνθηκών στο δρόμο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Νάσβιλ του Τενεσί, όπου η κυκλοφοριακή συμφόρηση φτάνει το 38,1%, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί χάνουν σημαντικό χρόνο σε σχέση με τη φυσιολογική ροή της κίνησης. Η μέση ταχύτητα διαμορφώνεται στα 24,4 μίλια την ώρα, ενώ οι μετακινήσεις σε ώρες αιχμής κοστίζουν περίπου 57 ώρες τον χρόνο.

Αντίστοιχα στην Αυστραλία, η πιο αγχωτική περιοχή για τους οδηγούς είναι η Νότια Αυστραλία, με συνολικό δείκτη 65,15. Η συμφόρηση φτάνει το 55,1%, ενώ η μέση ταχύτητα κινείται στα 25,4 km/h. Οι οδηγοί χάνουν περίπου 109 ώρες τον χρόνο σε ώρες αιχμής

Η πόλη που κατακτά την πρώτη θέση στην Ευρώπη

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Δουβλίνο, το οποίο εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα κυκλοφοριακής πίεσης. Η συμφόρηση φτάνει το 72,9%, με τις μέσες ταχύτητες να πέφτουν στα 17,4 km/h. Οι οδηγοί της πόλης χάνουν περίπου 191 ώρες τον χρόνο σε ώρες αιχμής, στοιχείο που αποτυπώνει ξεκάθαρα την ένταση της καθημερινής μετακίνησης.

Παράλληλα, η οδική εμπειρία επιβαρύνεται από την υψηλή κυκλοφορία και τις συχνές καθυστερήσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ακόμη και μικρές αποστάσεις απαιτούν σημαντικό χρόνο και υπομονή.

Η θέση της Αθήνας

Η Αθήνα κατατάσσεται επίσης ανάμεσα στις πιο πιεστικές πόλεις για οδήγηση στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας μία από τις υψηλές θέσεις της λίστας – την τρίτη.

Η συμφόρηση φτάνει το 54,7%, ενώ η μέση ταχύτητα κυμαίνεται γύρω στα 19 km/h. Οι οδηγοί χάνουν περίπου 143 ώρες ετησίως σε συνθήκες αυξημένης κίνησης, κυρίως στις ώρες αιχμής. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα οχημάτων, η οποία φτάνει τα 872 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, η υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων που εξετάστηκαν. Παράλληλα, τα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων ανέρχονται σε 49 ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ η ποιότητα του οδικού δικτύου αξιολογείται με 4,59 στα 7. Οι ετήσιες βροχοπτώσεις περιορίζονται κατά μέσο όρο στα 32 mm, στοιχείο που επίσης επηρεάζει τις συνθήκες οδήγησης στην πόλη. Σε συνδυασμό με την ποιότητα του οδικού δικτύου και τα επίπεδα κυκλοφορίας, η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη παραμένει απαιτητική, ειδικά σε κεντρικούς άξονες όπου η κίνηση συχνά «κολλάει» για μεγάλα διαστήματα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Βουκουρέστι, με υψηλή συμφόρηση που ξεπερνά το 60% και μέσες ταχύτητες κάτω από 20 km/h. Οι οδηγοί χάνουν εκεί περίπου 171 ώρες τον χρόνο, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται από την έντονη κυκλοφορία και τις σχετικά χαμηλές επιδόσεις του οδικού δικτύου.

Στον αντίποδα, το Όσλο καταγράφεται ως η πιο «ήρεμη» πόλη για οδήγηση στην Ευρώπη. Με χαμηλότερα επίπεδα συμφόρησης, καλύτερη ροή κυκλοφορίας και σημαντικά λιγότερες χαμένες ώρες στην κίνηση (περίπου 70 ετησίως), αποτελεί το πιο ομαλό παράδειγμα μετακίνησης μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν.