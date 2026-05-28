Παραιτήθηκε ο Γιώργος Παππάς από την προεδρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ο Γιώργος Παππάς, μέσω επιστολής με αποδέκτες τα μέλη και τους συνεργάτες του φορέα.

Στην επιστολή του, ο κ. Παππάς υποστηρίζει πως η απόφασή του είναι «απολύτως συνειδητή και οικειοθελής επιλογή ευθύνης», τονίζοντας ότι δεν αποτελεί αποτέλεσμα πιέσεων ή συμβιβασμών. Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας και της θεσμικής λειτουργίας του Επιμελητηρίου, ενώ αφήνει αιχμές για λογικές «κομματικού ελέγχου και πολιτικού συγκεντρωτισμού».

Ο απερχόμενος πρόεδρος κάνει απολογισμό της θητείας του από το 2019 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας δράσεις όπως σεμινάρια, ημερίδες, συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και πρωτοβουλίες σύνδεσης των νέων οικονομολόγων με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, εκφράζει την εμπιστοσύνη του προς τον αντιπρόεδρο Στέλιο Τζιβγινίδη για τη συνέχεια της διοίκησης του Επιμελητηρίου, σημειώνοντας ότι η κοινή τους πορεία είχε στόχο «μία διοίκηση με προοδευτικό πρόσημο».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Γιώργου Παππά:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τους συναδέλφους, τους συνοδοιπόρους, τους ανθρώπους με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια μοιραστήκαμε την ίδια αγωνία για τον τόπο και τον επαγγελματικό μας κόσμο,

Προς όλα τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Ελλάδας, Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που δεν μοιάζουν με ένα απλό τέλος. Μοιάζουν περισσότερο με εκείνη τη σιωπηλή ώρα πριν ξημερώσει, όταν όλα γύρω μοιάζουν πιο σκοτεινά, αλλά η προσμονή του φωτός γεννά την αίσθηση μιας νέας αφετηρίας.

Με αυτή τη σκέψη αποφάσισα να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί προϊόν πίεσης, άμεσης ή έμμεσης. Δεν είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού, ούτε υπαναχώρησης απέναντι σε οποιαδήποτε εξωθεσμική απαίτηση ή προσωπική στοχοποίηση. Αντιθέτως, αποτελεί μια απολύτως συνειδητή και οικειοθελή επιλογή ευθύνης, προκειμένου να

διαφυλαχθεί η ενότητα, η θεσμική ηρεμία και η εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Τα τελευταία χρόνια πορευτήκαμε μαζί με ανθρώπους που πίστεψαν σε μια ανεξάρτητη, δημιουργική και ενεργή παρουσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην κοινωνία και στον δημόσιο διάλογο.

Σέβομαι απολύτως κάθε πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση. Ωστόσο, πιστεύω βαθιά πως στις δημοκρατίες — και πολύ περισσότερο στη γενέτειρα της Δημοκρατίας — το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη. Είναι μια αυστηρά προσωπική επιλογή, η οποία δεν μπορεί να τελεί υπό όρους, δεσμεύσεις, περιορισμούς ή αγκυλώσεις που παραπέμπουν σε λογικές κομματικού ελέγχου και πολιτικού συγκεντρωτισμού.

Για εμένα, η θέση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός. Υπήρξε θέση ευθύνης και προσφοράς. Μια αποστολή που ανέλαβα με ειλικρινή διάθεση να στηρίξω ενεργά τους συναδέλφους οικονομολόγους, αλλά και να συμβάλω ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, κάθε απόφαση, κάθε διεκδίκηση και κάθε πρωτοβουλία είχε έναν και μόνο γνώμονα: το συμφέρον του φορέα και των ανθρώπων του. Δεν υπήρξε στιγμή που να στάθμισα το προσωπικό κόστος πάνω από την ευθύνη που μου εμπιστευτήκατε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου διοργανώθηκαν πλήθος σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων και δημόσιων συζητήσεων, με στόχο τη στήριξη των νέων οικονομολόγων, την ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης και την παροχή ουσιαστικών κατευθύνσεων προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδω στα Μνημόνια Συνεργασίας που υπογράφηκαν επί των ημερών μου με τα συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω πως η πραγματική οικονομική και κοινωνική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία των θεσμών, τη συνέργεια δυνάμεων και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνία και την παραγωγή και ειδικά για τα νέα παιδιά και τους φοιτητές, ώστε να έρθουν κοντά με την αγορά εργασίας και να φροντίσουμε να μείνουν στην χώρα τους.

Το Επιμελητήριο δεν υπήρξε ποτέ για μένα ένας τίτλος αυτοπροβολής. Υπήρξε καθημερινό χρέος. Μια συνεχής μάχη ώστε να παραμείνει χρήσιμο, παρόν και ουσιαστικό για κάθε επαγγελματία που ζητούσε στήριξη, φωνή και προοπτική.

Σήμερα αποχωρώ με καθαρή συνείδηση. Με τη βεβαιότητα ότι υπηρέτησα τον θεσμό με αξιοπρέπεια, συνέπεια και απόλυτο σεβασμό απέναντι στους συναδέλφους και στην κοινωνία που εκπροσωπούμε.

Και αποχωρώ ακριβώς γιατί δεν επιθυμώ το Οικονομικό Επιμελητήριο να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαραθέσεων, προσωπικών στοχεύσεων ή πολιτικών διενέξεων. Οι θεσμοί οφείλουν να προστατεύονται από κάθε κίνδυνο διχασμού και να λειτουργούν ενωτικά, με αποκλειστικό γνώμονα το συλλογικό συμφέρον.

Κρατώ μέσα μου όλες τις στιγμές αυτής της διαδρομής. Τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Τις διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους. Την εμπιστοσύνη που πολλές φορές υπήρξε μεγαλύτερη από τις δυνάμεις μου.

Είμαι βέβαιος πως το Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει την πορεία του με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και νέες επιτυχίες. Γιατί απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες και ανθρώπους με βαθιά γνώση, κοινωνική ευαισθησία και πραγματική διάθεση προσφοράς προς τον τόπο μας.

Όλα αυτά τα χρόνια πορευτήκαμε με άψογη συνεργασία με τον αντιπρόεδρο Στέλιο Τζιβγινίδη, συμπράττοντας για να υπάρχει μία διοίκηση με προοδευτικό πρόσημο και να βελτιώσουμε σε όλους τους τομείς τον τρόπο διοίκησης του ΟΕΕ. Οφείλοντας να διασφαλιστεί η συνέχεια της διοίκησης του θεσμού, θεωρώ ότι με την εμπειρία του τόσα χρόνια στο ΔΣ του ΟΕΕ θα ολοκληρώσει αυτό που ξεκινήσαμε να χτίζουμε από το 2019.

Όσο για μένα, κλείνω αυτόν τον κύκλο με βαθιά ευγνωμοσύνη και με ακέραιη την πεποίθηση πως οι εποχές της μεγάλης αστάθειας απαιτούν ανθρώπους που δεν φοβούνται να κάνουν νέα βήματα, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να διεκδικούν ενεργό ρόλο στις εξελίξεις.

Καμία κοινωνία δεν προχωρά μέσα από τη σιωπή, τη μοιρολατρία και την αδράνεια. Προχωρά όταν υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμη ένας δρόμος μπροστά μας που αξίζει να πορευθούμε.

Με πίστη στις δημοκρατικές αρχές, στους θεσμούς και στους ανθρώπους αυτού του τόπου, αποχωρώ από τη θέση του Προέδρου και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο θεσμικό σας έργο, διατηρώντας ακέραιη την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου προς όλους εσάς.



Πάτρα, 28/05/2026

Με εκτίμηση,

Γιώργος Παππάς