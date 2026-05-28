Πάτρα: Στα «άδυτα» της κατασκευής μουσικών οργάνων - O οργανοποιός Aριστείδης Δρακόπουλος στο thebest

Ένα οργανοποιείο στο κέντρο της Πάτρας

Πίσω από την τέχνη της μουσικής υπάρχει και μια άλλη, αυτή της κατασκευής μουσικών οργάνων. Η οργανοποιία έχει τη δική της θέση παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν μιλάμε για μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, αλλά για χειροποίητη και μικρότερης κλίμακας δουλειά. Ένας από τους λίγους οργανοποιούς που συναντάς σήμερα, βρίσκεται στην Πάτρα και μας υποδέχτηκε στο οργανοποιείο του στο κέντρο, στο οποίο και μετακινήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Τα καλούπια που θα μετατραπούν σε μπουζούκια, ούτια, κιθάρες και μαντολίνα, καθώς και ο πάγκος πάνω στον οποίο μεταμορφώνονται, δεσπόζουν στον χώρο. Ο λόγος για τον Αριστείδη Δρακόπουλο, ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή μουσικών οργάνων 17 χρόνια τώρα και μιλά στο thebest για το πώς ξεκίνησαν όλα. Η αρχή και το νούμερο ένα σε ζήτηση όργανο Ο Αριστείδης Δρακόπουλος είναι αυτοδίδακτος και συνδυάζει γνώσεις γύρω από την ξυλουργική, τη μουσική και την ηχοληψία και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν μιλάμε για την κατασκευή ενός μουσικού οργάνου. Κυρίως κατασκευάζει μπουζούκια, τα οποία όπως τονίζει είναι και το νούμερο ένα όργανο σε ζήτηση, αλλά και λαϊκές κιθάρες, ούτια, μαντολίνα, ταμπουρά, λαούτα. «Από 15 ετών ασχολήθηκα με την ξυλουργική, στη συνέχεια σπούδασα ηχοληψία, εργάστηκα ως ηχολήπτης κάποια χρόνια όπου και αυτό είναι κομμάτι που δένει με την κατασκευή μουσικών οργάνων. Παράλληλα έκανα σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο κι έμαθα ούτι και στη συνέχεια ως αυτοδίδακτος ασχολήθηκα με την πολίτικη λύρα. Αν δεν μπορείς να πιάσεις ένα όργανο στα χέρια σου , να δεις τι είναι αυτό που ζητάει, τι είναι αυτό που δίνει, δεν μπορείς να το κατασκευάσεις».

Η περιέργεια ως κινητήρια δύναμη «Μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια. Ανέκαθεν μου άρεσε αυτό.Πάντα είχα την περιέργεια,παίζοντας και μουσική για το τι είναι ένα όργανο, πώς παράγει τον ήχο. Στην αρχή προσπαθούσα να συντηρώ τα δικά μου όργανα, να κάνω κάποιες μικροβελτιώσεις και σιγά σιγά το ένα έφερε το άλλο» Κάθε όργανο θέλει το ξύλο του Η επιλογή του ξύλου για την κατασκευή ενός μουσικού οργάνου,δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει με τις ιδιότητες του ξύλου, σε συνάρτηση με τον ήχο που χρειάζεται να παράξει ένα όργανο. Η σκληρή ξυλεία αφορά τα «σκάφη» ενώ η μαλακή, τα καπάκια των μουσικών οργάνων «Η καρυδιά είναι από τα νούμερο ένα ξύλα για το μπουζούκι. Το κάθε ξύλο αναλόγως με την πυκνότητά του, σου δίνει άλλο ηχητικό χαρακτήρα». Για τη λαϊκή κιθάρα χρησιμοποιεί το σφενδάμι, για το ούτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης καρυδιά, μουριά, παλίσανδρος ή σφενδάμι.

Ο χρόνος κατασκευής στην περίπτωση του Αριστείδη Δρακόπουλου απαιτεί περίπου ένα μήνα. «Τη δουλειά δεν την ξεπετάω, οπότε βγαίνουν όργανα προσεκτικά φτιαγμένα, οπότε δίνω έμφαση στη λεπτομέρεια και τα χτίζω προσεκτικά ανάλογα με τις ανάγκες του μουσικού. Κατά κάποιο τρόπο δένομαι μαζί τους. Προσπαθώ να καταλάβω την ιδιοσυγκρασία του άλλου, τι μουσική ακούει, το ρεπερτόριό του, για να καταλάβω και τι ήχο θέλει να του δώσω μέσα από τη δουλειά μου». Στον κ. Δρακόπουλο απευθύνονται από επαγγελματίες μουσικούς, μέχρι άνθρωποι που η σχέση τους με τη μουσική ξεκινά τώρα. «Είναι κάτι μαγικό, υπάρχει αυτό στη διαδικασία, αλλά είναι και αγχωτικό γιατί πρέπει να φέρεις εις πέρας ένα έργο και να είναι και σωστό. Πόσω μάλλον όταν αυτό γίνεται παραγγελία και ο άλλος δεν το έχει στα χέρια του και προσδοκά από μένα να πάρει το αποτέλεσμα που έχει φανταστεί. Είναι μια πορεία που έχει τα πάντα. Ουσιαστικά τεχνίτης είμαι, δεν διεκδικώ τον τίτλο του καλλιτέχνη, αυτόν τον αφήνω για τους μουσικούς. Μοχθώ για αυτή τη δουλειά, αλλά την αγαπώ υπέρμετρα κι αν δεν την αγαπήσεις δεν γίνεται να προχωρήσεις».

Από πού έρχονται τα ξύλα Η ξυλεία για την κατασκευή των οργάνων στο μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται από το εξωτερικό, από Αφρική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη «Για τα καπάκια (το μπροστινό μέρος του οργάνου) χρειαζόμαστε έλατο ή κέδρο, θέλουμε δηλαδή ξυλεία κωνοφόρου δέντρου, μαλακή και ξύλο το οποίο να έχει μεγαλώσει σε σκληρές συνθήκες, σε σκληρούς χειμώνες γιατί μεγαλώνει πιο αργά, οπότε γίνεται ένα έργο πιο συμπαγές, πιο πυκνό και έχει καλύτερες ακουστικές ιδιότητες. Αυτά τα ξύλα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Από τον περασμένο Οκτώβριο πραγματοποιεί μαθήματα οργανοποιίας Όπως αναφέρει υπάρχει ενδιαφέρον σε βαθμό που δεν ανέμενε με τη συντριπτική πλειονότητα ως ώρας να είναι άντρες, ηλικίας 25-70 ετών. «Μιλάμε ως επί το πλείστο για ανθρώπους που έχουν ήδη δουλειά και η οργανοποιία είναι το χόμπι τους, το μεράκι τους».