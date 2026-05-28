Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μυλωνάκης που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα και είχε μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Την είδηση για την βελτίωση της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη και την επιστροφή του στη χώρα μας μετέφερε το πρωί της Πέμπτης (28.05.2026) η Σταματίνα Τσιμτσιλη μέσα από τον αέρα του Happy Day.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή που διατηρεί μια πολύ στενή φιλία με την σύζυγο του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε πως τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα με την υγεία του.

«Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας…Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή» είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.