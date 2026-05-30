Καστός: Το μικροσκοπικό νησί του Ιονίου χωρίς αυτοκίνητα που μοιάζει να έχει μείνει σε άλλη εποχή

Ο Καστός, το μικρότερο κατοικημένο νησί των Ιονίων Νήσων, αποτελεί έναν από τους πιο ήσυχους και αυθεντικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Χωρίς αυτοκίνητα, με λίγους κατοίκους και χαλαρούς ρυθμούς ζωής, το νησί προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία και απομόνωση μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα.

Το μικρό λιμάνι με τα παραδοσιακά σπίτια, τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και ο παλιός ανεμόμυλος συνθέτουν μια εικόνα που θυμίζει άλλη εποχή. Οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με τα πόδια, ενώ η καθημερινότητα παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα, την αλιεία και την καλλιέργεια της ελιάς.

Η ιστορία του νησιού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πειρατεία στο Ιόνιο. Οι πρώτοι κάτοικοι είχαν δημιουργήσει τον οικισμό μακριά από τη θάλασσα, ώστε να προστατεύονται από επιδρομές πειρατών. Αργότερα, όταν η περιοχή έγινε ασφαλέστερη, το χωριό μεταφέρθηκε στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα, δίπλα στο φυσικό λιμάνι.

Ο Καστός δεν διαθέτει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή έντονη νυχτερινή ζωή. Αντίθετα, ξεχωρίζει για τις μικρές ταβέρνες, τα τοπικά προϊόντα, τους ήσυχους όρμους και τα κρυστάλλινα νερά του. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, βόλτες στη φύση και αυθεντικές γεύσεις σε ένα περιβάλλον που διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

Την ώρα που όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν πιο αυθεντικές εμπειρίες, ο Καστός παραμένει ένας κρυμμένος θησαυρός του Ιονίου, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά.