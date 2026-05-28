Ώρα Πατρών: Ρωμαϊκό Ωδείο...κυβέρνηση...άλλα λόγια..

Στην ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης Ώρα Πατρών επισημαινεται:

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο υπουργός κ. Φωτήλας σε σχέση για το Ρωμαϊκό Ωδείο δεν πείθουν.

Αναφέρει ότι "προηγείται η ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών, ώστε το μνημείο να είναι ανεπηρέαστο ακόμα και από τα εντονότερα φαινόμενα που η κλιματική κρίση επιφέρει".

Πριν περίπου μερικούς μήνες πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια. Η υπουργός κ. Μενδώνη και ο ίδιος προσωπικά, ανέφεραν ότι το Ρωμαϊκό Ωδείο παραδίδεται μετά την ανάδειξη, αποκατάσταση και συντήρηση, διαμόρφωση του Μνημείου, του περιβάλλοντος χώρου και φωτισμού.

Αν δεν ήταν έτοιμο προς τί τα εγκαίνια και οι τόσες τυμπανοκρουσίες;

Ποια ήταν η κλιματική αλλαγή στο διάστημα των πέντε-έξι μηνών (15/11/2025), από τα εγκαίνια που χρειάζονται επιπλέον εργασίες;

Γιατί δεν ενημερώθηκε ο Δήμος εξαρχής για τις τυχόν τεχνικές αστοχίες και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έργα ώστε να κάνει έγκαιρα τον δικό του προγραμματισμό;

Γιατί δεν συνεργάζεται το Υπουργείο με τον Δήμο έτσι ώστε από κοινού να προκύψει πρόγραμμα Πολιτιστικών εκδηλώσεων, αντάξιο της ιστορίας του Ρωμαϊκού Ωδείου και της πόλης;

Μήπως θεωρούν ότι ο Δήμος είναι για να μαζεύει τα απορρίμματα μετά το τέλος των παραστάσεων, για τα σκουπίδια;

Μήπως θέλουν ΚΑΙ τον πολιτισμό στο "σφιχταγκάλιασμα" στις υπηρεσίες της κυβερνητικής πολιτικής ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών;

Καλούμε το Υπουργείο να συναντηθεί ΑΜΕΣΑ με τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς, ώστε από κοινού να υπάρξει πρόγραμμα αντάξιο της ιστορίας του. Διαφορετικά η ταφόπλακα για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.