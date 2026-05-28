Πάτρα: Την επαναλειτουργία του 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου

Την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητά με νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα.

Στην επιστολή του, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, στο Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πλησιέστερες λειτουργικές δομές βρίσκονται στην Τρίπολη και την Αθήνα.

Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», με τον Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας.

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μία νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για το μέλλον του ακινήτου, καθώς –όπως αναφέρεται– υπάρχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για τη λήψη αποφάσεων, με τον κίνδυνο είτε κατεδάφισης είτε εμπορικής αξιοποίησης του χώρου.

Ο Σύλλογος προτείνει τη δημιουργία πρότυπης υγειονομικής δομής μέσω συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Υγείας, με λειτουργία Τμημάτων Επειγόντων, εξωτερικών ιατρείων και σταδιακή επαναφορά νοσηλευτικών και χειρουργικών υποδομών.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης η μεταστέγαση της 5ης ΤΟΜΥ Άνω Πόλης, η δημιουργία μονάδας φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου, αλλά και η αξιοποίηση χώρων για ανάγκες του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος ζητά από την κυβέρνηση και τη στρατιωτική ηγεσία να προχωρήσουν άμεσα στη διατήρηση του 409 ΣΝ υπό τον έλεγχο του ΥΕΘΑ, στην έγκριση προγράμματος ανακαίνισης και στη θεσμοθέτηση συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας πως «η Πάτρα, ως τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πύλη προς τη Δύση, δεν μπορεί να παραμένει χωρίς στρατιωτική υγειονομική δομή».