Αγίου Πνεύματος: Μειωμένη η ζήτηση των Ελλήνων για το τριήμερο - Οι προορισμοί που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις

Με μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι, που κατά μέσο όρο εκφράζεται στο 5%, κινείται η ζήτηση στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφουν τα μέλη των Συνδέσμων ταξιδιωτικών γραφείων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) από όλη την Ελλάδα.

Το φετινό τριήμερο, το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη ένδειξη για την έναρξη της θερινής περιόδου, χαρακτηρίζεται από κινητικότητα η οποία όμως φαίνεται να «φρενάρει» από το αυξημένο κόστος των μεταφορών, τις τιμές καυσίμων και το ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας και τις συνέπειές του που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, «σημειώνεται κινητικότητα, αλλά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα κόστη επηρεάζουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού και αναμένεται να δείξει πώς θα εξελιχθούν οι ροές στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Υπάρχει ενδιαφέρον για ταξίδια, όμως, εάν δεν ηρεμήσουν οι ανησυχίες που υπάρχουν και εάν δεν αποκλιμακωθεί η πίεση στα καύσιμα, η κίνηση αναμένεται να εξελιχθεί με πιο αργούς ρυθμούς μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν. Αυτή ήταν άλλωστε και η εικόνα που είχαμε από την ευρωπαϊκή εκπροσώπησή μας στην ECTAA, ήδη από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή μια αγορά που κινείται πιο προσεκτικά».

Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων που προέρχονται από τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία, το κλίμα εμφανίζεται πιο άτονο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για μακρινούς προορισμούς και μεγάλα ταξίδια, ενώ αντίθετα ευνοούνται κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής.

Τα νησιά, αν και παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις για τη θερινή περίοδο, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών για το συγκεκριμένο τριήμερο, καθώς αρκετοί επιλέγουν ευκολότερες και οικονομικότερες μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ποιους προορισμούς επιλέγουν οι Έλληνες ταξιδιώτες εντός και εκτός Ελλάδος

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών περιστρέφεται γύρω από την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στις οργανωμένες εκδρομές κυρίως τριών και τεσσάρων ημερών (γκρουπ) ξεχωρίζουν προορισμοί όπως το Ναύπλιο-Επίδαυρος (από 240 ευρώ), το Καρπενήσι (από 250 ευρώ), η Μάνη (από 270 ευρώ), τα Ιωάννινα (από 295 ευρώ), η Καστοριά – Φλώρινα (από 310 ευρώ), τα Γρεβενά (από 330 ευρώ), τα Τζουμέρκα (από 395 ευρώ), η Ζάκυνθος (από 340 ευρώ), η Τήνος (από 320 ευρώ), η Ρόδος (από 520 ευρώ) και η Κρήτη (από 650 ευρώ).

Στα εξερχόμενα ταξίδια, ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναμική τους, με σταθερό ενδιαφέρον για Ιταλία, Παρίσι, Σκωτία, Δαλματικές ακτές, Βαλτικές χώρες και Βαλκάνια.

Στα οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού, σε ενδεικτικά κόστη, η Ρώμη ξεκινά από 845 ευρώ για 4 ημέρες, η Μάλτα από 765 ευρώ για 4 ημέρες, η Κωνσταντινούπολη από 840 ευρώ για 5 ημέρες, το Παρίσι από 935 ευρώ για 5 ημέρες, η Μαδρίτη από 890 ευρώ για 5 ημέρες, οι Βαλτικές χώρες από 1.445 ευρώ για 7 ημέρες και το πρόγραμμα Κάιρο – Αλεξάνδρεια από 1.675 ευρώ για 8 ημέρες.

Με μικρή υποχώρηση η θερινή περίοδος

Την ίδια στιγμή, η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, δείχνει να κινείται με μικρή υποχώρηση, της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη, ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη.

Στα μεμονωμένα ταξίδια, η εικόνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, όπως και στα οργανωμένα γκρουπ. Οι ταξιδιώτες αναζητούν κοντινότερους προορισμούς με την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Πρέβεζα, τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, την Κάρπαθο και τη Λήμνο να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Στα εξερχόμενα ταξίδια, η εικόνα είναι πιο πιεσμένη, με την αγορά να εμφανίζει πτώση που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει περίπου το 20% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ορισμένα γραφεία κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη υποτονικότητα. Παρά τη γενική επιβράδυνση, οι ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να έχουν δυναμική, κυρίως όταν προσφέρονται μέσα από οικονομικά πακέτα. Στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σκωτία, οι Δαλματικές ακτές, η Σκανδιναβία, οι Βαλτικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Παράλληλα, στον εισερχόμενο τουρισμό η εικόνα δεν είναι ενιαία, καθώς διαφοροποιείται ανά γραφείο και αγορά. Ορισμένα γραφεία καταγράφουν πτώση περίπου 7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εκτιμούν υποχώρηση 13% έως 16% για το καλοκαίρι, ενώ άλλα «βλέπουν» θετική πορεία, με αρκετές προκρατήσεις κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Στους προορισμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, οι Κυκλάδες, το Ιόνιο, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, ενώ η τελική εικόνα της σεζόν εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.