Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στην Ανθούπολη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Ανθούπολης, στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλο που κινούνταν επί της οδού Πανεπιστημίου εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα ο οδηγός να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.