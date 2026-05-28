Γαστούνη: Εξιχνιάστηκε εμπρησμός καταστήματος - Δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές υπόθεση εμπρησμού σε υπό κατασκευή κατάστημα μίνι μάρκετ – καφετέρια στη Γαστούνη Ηλείας, που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2026.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026 προκάλεσαν πυρκαγιά στο κατάστημα χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες είχαν οργανώσει τον εμπρησμό με διακριτούς ρόλους. Την προηγούμενη ημέρα μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν βενζίνη σε πλαστικά μπιτόνια.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς την περιοχή της Γαστούνης και, αφού άφησαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό, προσέγγισαν πεζοί το κατάστημα. Εκεί έσπασαν τον υαλοπίνακα της εισόδου και έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας το εύφλεκτο υλικό.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε ένας από τους ενήλικες κατηγορούμενους, ο οποίος λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος», κινούμενος με αυτοκίνητο στην περιοχή ώστε να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.