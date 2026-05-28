ΑΑΔΕ: «Σαφάρι» ελέγχων το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - 50.000 στόχοι σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς

Η ΑΑΔΕ ανεβάζει «στροφές» ενόψει της θερινής περιόδου, ενεργοποιώντας ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε τουριστικές περιοχές, νησιά και δημοφιλείς προορισμούς σε όλη τη χώρα.

Με αφετηρία το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι φορολογικές αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία και καταστήματα λιανικής, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Το επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ προβλέπει δεκάδες χιλιάδες ελέγχους σε τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ στο «οπλοστάσιο» των ελεγκτών περιλαμβάνονται σύγχρονα ψηφιακά μέσα, εφαρμογές άμεσης διασταύρωσης στοιχείων αλλά και drones για την επιτήρηση περιοχών με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τα εξής:

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές

Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις με αυξημένο τζίρο κατά τους θερινούς μήνες

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών

Οι ελεγκτές θα πραγματοποιούν επιτόπιες διασταυρώσεις μέσω φορητών συσκευών και ειδικών εφαρμογών

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα ρίξει «στη μάχη» και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να εντοπίζονται πιο γρήγορα ύποπτες συναλλαγές ή αποκλίσεις στα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις. Οι αρχές επιδιώκουν να εντοπίσουν περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων, αδήλωτων εισπράξεων αλλά και παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών.

Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο

Το σχέδιο προβλέπει συντονισμό των ελέγχων σε πραγματικό χρόνο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελεγκτικούς στόχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στους φορο-«ράμπο» πριν από την έφοδο

Οι κυρώσεις για όσους εντοπιστούν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία παραμένουν αυστηρές και περιλαμβάνουν:

Πρόστιμα υψηλού ύψους

Προσωρινό «λουκέτο» σε επιχειρήσεις

Πολυήμερη αναστολή λειτουργίας σε περιπτώσεις υποτροπής

Το καλοκαίρι του 2025, οι έλεγχοι είχαν αποκαλύψει χιλιάδες παραβάσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις, με σημαντικό αριθμό καταστημάτων να βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με αναστολή λειτουργίας.

Τι θα ελέγχουν:

Θα ελέγχεται η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, η τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των φορολογικών στοιχείων

Θα καταγράφονται πληροφορίες για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες καταχωρούνται και αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Πότε θα μπαίνει λουκέτο

Οι εντατικοί έλεγχοι που θα διενεργούνται, πέρα από τα χρηματικά πρόστιμα προβλέπουν ακόμα και το κλείσιμο καταστημάτων στις παρακάτω περιπτώσεις και με τους εξής τρόπους: