Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Στο μικροσκόπιο το όπλο των δραστών

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Πατησίων μπροστά μάλιστα σε κόσμο μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην οδό Πατησίων και στους δύο μηρούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά τους πυροβολισμούς ακολούθησε καταδίωξη με την αστυνομία να συλλαμβάνει τρεις από τους τέσσερις εμπλεκόμενους.

Πρόκειται για δύο άνδρες απο την Αλβανία με βαρύ ποινικό παρελθόν και έναν Έλληνα γνώριμο της αστυνομίας.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στην Κηφισιά, όπου είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του τέταρτου ατόμου που διαφεύγει, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και το όπλο.

Αυτό βρέθηκε στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια, ήταν μέσα σε μια σακούλα και είχε σιγαστήρα. Πλέον βρίσκεται στα χέρια των στελεχών της ΕΛΑΣ και εξετάζεται αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη επίθεση