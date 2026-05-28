Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, "με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση της περιφέρειας, των ορεινών περιοχών και των Δήμων της Αχαΐας" οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

" Ξεχωριστή σημασία αποδίδεται στη δυνατότητα που παρέχεται πλέον, μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, για μόνιμους διορισμούς με κριτήριο την εντοπιότητα και χρονικό εύρος 15 ετών, στους ορεινούς δήμους. Μια πρωτοβουλία που τέθηκε σε ισχύ το 2024 και εφαρμόζεται ήδη, αποκτώντας ιδιαίτερη αξία για την Αχαΐα λόγω των πολλών ορεινών περιοχών του νομού.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενεργοποιείται και μέσα από τη νέα μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο, δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές μόνιμης εργασίας στον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων και ενισχύοντας την παραμονή του πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο.

Επισημάνθηκε ότι η δυνατότητα των νέων ανθρώπων και των νέων οικογενειών να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση της εθνικής πρόκλησης του Δημογραφικού και τη διατήρηση της συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.

Η πολιτική ενίσχυσης της εντοπιότητας αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στον συνεκτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη στήριξη της περιφέρειας και την αναζωογόνηση των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, μέσα από παρεμβάσεις που δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας, συνθήκες ασφάλειας και αναπτυξιακή δυναμική.

Παράλληλα, στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη διαρκή ενίσχυση των Δήμων, με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως και η επιπλέον στελέχωση των υπηρεσιών τους.

Μετά τη συνάντηση, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε:

«Η συνεπής στήριξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Η δυνατότητα των ανθρώπων να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για να κρατήσουμε ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες και να αντιμετωπίσουμε στην πράξη το δημογραφικό ζήτημα.

Για την Αχαΐα, με τις πολλές ορεινές περιοχές που διαθέτει, η εφαρμογή της εντοπιότητας μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς δίνει πραγματικές προοπτικές στους νέους ανθρώπους και στις οικογένειές τους για να παραμείνουν και να εξελιχθούν στον τόπο που γεννήθηκαν και αγαπούν.

Ταυτόχρονα, σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, τον οποίο ευχαριστώ για τη διαρκή ανταπόκριση, εργαζόμαστε για πρόσθετη ενδυνάμωση των Δήμων της Αχαΐας, τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις καθημερινές ανάγκες και στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών». αναφέρεται στην ανακοίνωση της κας Αλεξοπούλου