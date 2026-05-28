Το φρούτο - υπερτροφή που ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματος στον ήλιο

Νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να ενισχύσουν τη θέση των σταφυλιών ανάμεσα στις τροφές με σημαντικά οφέλη για το δέρμα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ACS Nutrition Science, η καθημερινή κατανάλωση σταφυλιών φαίνεται να ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ παράλληλα επηρεάζει θετικά τη γονιδιακή έκφραση που σχετίζεται με την υγεία του δέρματος.

Προηγούμενες κλινικές δοκιμές είχαν ήδη δείξει ότι τα σταφύλια μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα του δέρματος στην UV ακτινοβολία σε περίπου 30%-50% των ανθρώπων. Ωστόσο, η νέα έρευνα υποδηλώνει ότι τα οφέλη τους μπορεί να είναι ακόμη πιο εκτεταμένα, πιθανώς αγγίζοντας το σύνολο του πληθυσμού.

Τι έδειξε η έρευνα

Στη μελέτη συμμετείχαν εθελοντές που κατανάλωναν καθημερινά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε τρεις μερίδες ολόκληρων σταφυλιών για διάστημα δύο εβδομάδων. Οι ερευνητές ανέλυσαν τη γονιδιακή έκφραση στο δέρμα πριν και μετά την κατανάλωση σταφυλιών, τόσο με όσο και χωρίς έκθεση σε χαμηλές δόσεις υπεριώδους ακτινοβολίας.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι κάθε άτομο παρουσίαζε διαφορετικό «γονιδιακό αποτύπωμα» στο δέρμα του. Παρόλα αυτά, μετά την κατανάλωση σταφυλιών παρατηρήθηκαν αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με αυξημένη κερατινοποίηση και ενίσχυση της κεράτινης στιβάδας του δέρματος, ενός φυσικού προστατευτικού φραγμού απέναντι στις περιβαλλοντικές επιθέσεις.

Παράλληλα, όταν το δέρμα εκτέθηκε σε χαμηλή δόση UV ακτινοβολίας, οι συμμετέχοντες που είχαν καταναλώσει σταφύλια εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα μηλονδιαλδεΰδης, δείκτη οξειδωτικού στρες και κυτταρικής βλάβης.

Υπερτροφή τα σταφύλια

«Είμαστε πλέον βέβαιοι ότι τα σταφύλια λειτουργούν ως υπερτροφή, ενεργοποιώντας ευεργετικές αλλαγές στον οργανισμό μέσω της διατροφής», δήλωσε ο John Pezzuto, καθηγητής και κοσμήτορας του College of Pharmacy and Health Sciences στο Western New England University. «Το παρατηρήσαμε αυτό στο μεγαλύτερο όργανο του σώματος, το δέρμα. Οι αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση έδειξαν βελτιώσεις στην υγεία του δέρματος», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα οφέλη πιθανόν δεν περιορίζονται μόνο στο δέρμα: «Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η κατανάλωση σταφυλιών επηρεάζει τη γονιδιακή έκφραση και σε άλλους ιστούς του σώματος, όπως το ήπαρ, οι μύες, οι νεφροί, ακόμη και ο εγκέφαλος».

Νέα δεδομένα για τη διατροφή και τη γονιδιακή υγεία

Η έρευνα εντάσσεται στο πεδίο της θρεπτικογονιδιωματικής, δηλαδή της επιστήμης που μελετά πώς τα τρόφιμα επηρεάζουν τη λειτουργία των γονιδίων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μια φυσική τροφή, όπως τα σταφύλια, μπορεί να επηρεάζει συνολικά την ανθρώπινη υγεία.

