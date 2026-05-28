Ιόνια Οδός: Αυτός είναι ο 74χρονος από το Αγρίνιο που σκοτώθηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, με θύμα τον 74χρονο Δημήτρη Παπαδημητρίου, κάτοικο Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Διασώστες και πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο αντιλήφθηκαν από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της κατάστασης του 74χρονου, ενώ στο Νοσοκομείο Αγρινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο όχημα επέβαινε και η 64χρονη σύζυγός του, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι ο οδηγός του Ι.Χ. «ανέκοψε αιφνιδίως την πορεία του», με αποτέλεσμα το φορτηγό δημόσιας χρήσης που ακολουθούσε να προσκρούσει στο πίσω μέρος του οχήματος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

