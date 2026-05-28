Ξαγρυπνά με το κινητό στο χέρι 1 στους 2 εφήβους - Χάνονται πολύτιμες ώρες ύπνου

Οι έφηβοι στις ΗΠΑ χάνουν πολύτιμες ώρες ύπνου επειδή χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα μέχρι αργά τη νύχτα, με πιθανές συνέπειες τόσο στην υγεία όσο και στην σχολική τους επίδοση, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα.

Κάθε βράδυ χρειάζονται 8 με 10 ώρες ύπνου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος προβλημάτων συγκέντρωσης, ψυχικής υγείας, αλλά και χρόνιων νοσημάτων όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις για την υγεία των εφήβων.

Ωστόσο, νέα ανάλυση σε 657 εφήβους στις ΗΠΑ δείχνει ότι στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν το κινητό κατά μέσο όρο περίπου 50 λεπτά μέσα στη νύχτα, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, τις σχολικές ημέρες.

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από παρακολούθηση μέσω εφαρμογής στα ίδια τα κινητά των εφήβων, η οποία κατέγραψε την πραγματική χρήση της συσκευής και όχι αυτοαναφορές, κάτι που θεωρείται πιο αξιόπιστη μέθοδος σε σχέση με παλαιότερες μελέτες.

Οι επιπτώσεις της νυχτερινής πλοήγησης στο κινητό

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχολική επίδοση.

Ακόμη και μία ώρα ημερήσιας χρήσης εφαρμογών σε παιδιά 9-13 ετών μπορεί να μειώσει τις επιδόσεις σε τεστ κατά 1 έως 2 μονάδες.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η συνεχής έκθεση το περιεχόμενο των ιστοτόπων δυσκολεύει τους εφήβους να χαλαρώσουν και να κοιμηθούν, ακόμη και όταν σταματήσουν τη χρήση του κινητού.

Η πρόκληση του περιορισμού χρήσης

Παρότι η λύση φαίνεται απλή – δηλαδή όχι συχνή χρήση συσκευών, ειδικά τη νύχτα – στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς περίπου το 95% των εφήβων στις ΗΠΑ διαθέτει κινητό τηλέφωνο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα σημαντικό μέτρο προστασίας είναι η απενεργοποίηση της συσκευής τη νύχτα ή η απομάκρυνσή της από το δωμάτιο, καθώς ακόμη και οι ειδοποιήσεις ή το φως της οθόνης μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο των εφήβων.

