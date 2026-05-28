ΕΛΑΣ: Στον Άρειο Πάγο ακόμα και σήμερα ο Τσίπρας

Στην ανάρτηση ανέφερε πως: «Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα».

Ικανοποίηση επικρατεί στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και για τη διοργάνωση της βραδιάς αλλά και την προσέλευση του κόσμου, ενώ το πρωί της Πέμπτης ο ίδιος δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με όλα όσα έγινα το βράδυ της 26ης Μαΐου.

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε ανησυχία για την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ», κρίνει πως η συζήτηση που ξεκίνησε στα social media αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Υπενθυμίζεται πως το όνομα φαίνεται πως ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανακοίνωσε πριν από δυο μήνες στο επιτελείο του και έκτοτε η ομάδα του κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.

Με χαμόγελα υποδέχτηκαν στην Αμαλίας και στη Φιλελλήνων, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον «ντόρο» που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», καθώς θεωρούν πως ο πρώτος στόχος επετεύχθη.

Στον Άρειο Πάγο ακόμα και σήμερα ο Τσίπρας

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει τις εμφανίσεις του και να δώσει έμφαση στην παρουσίαση των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίνοντας το ακριβές πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. έπεσε εξαιτίας της αθρόας συμμετοχής πολιτών και επιστρατεύτηκαν τεχνικοί για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται ο Αλέξης Τσίπρας να πάει ακόμα και σήμερα στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.

Τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του νέου φορέα αναμένεται να εντείνουν την παρουσία τους στα μέσα ενημέρωσης.

Ήδη ανακοινώθηκε ότι εκπρόσωπος τύπου αναλαμβάνει η Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι ορίστηκαν οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, ενώ η τελευταία δημοσκόπηση της Real Polls που διεξήχθη πριν από την επίσημη ανακοίνωση του ονόματος φέρνει το κόμμα Τσίπρα δεύτερο με ποσοστό 16,1%.

Το κόμμα Τσίπρα – όπως ήταν αναμενόμενο – θα φέρει αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την 6η Ιουνίου, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα «ΕΛΑΣ», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια, ακόμη και μέσω της ονομασίας. Χαρακτήρισε «γενικόλογη» την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και άφησε αιχμές ότι σύντομα θα υπάρξει άνοιγμα και προς πιο δεξιές πολιτικές κατευθύνσεις.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες κινήσεις των βουλευτών του χώρου της Αριστεράς καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαμηνύσει πως όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί του θα πρέπει να έχει αποποιηθεί του βουλευτικού αξιώματός του.