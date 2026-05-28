Τατιάνα Μπλάτνικ - Ελίας Σακάλ: Μαζί στην Κυανή Ακτή

Πριν από δύο ημέρες το ισπανικό περιοδικό Hola-είναι το γνωστό Hello-δημοσίευσε φωτό του Μεξικανού επιχειρηματία και της πρώην συζύγου του Νικόλαου Ντε Γκρες σε χαλαρές στιγμές.

Οι δυο τους βρέθηκαν αρχικά στην Μπιενάλε της Βενετίας μαζί με κοινούς φίλους και ο Σακάλ φιγουράρει σε μια ανάρτηση της Τατιάνα Μπλάτνικ στο Instagram.

Τις δύο τελευταίες ημέρες διεθνή ΜΜΕ όπως το Ισπανικό Hola δημοσίευσαν φωτογραφίες της κατά κάποιο τρόπο δικιάς μας Τατιάνα Μπλάτνικ στο πλευρό ενός Μεξικανού πολυεκατομμυριούχου, του Ελίας Σακάλ κάνοντας λόγο για ένα νέο έρωτα.

Στο μυθιστόρημα του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ «Τρυφερή είναι η νύχτα» κυριαρχεί ο αισθησιασμός που αποπνέει η Γαλλική Ριβιέρα, ένα μέρος που πάντα προσέλκυε ανθρώπους από τον κύκλο του διεθνούς jet set και ερωτευμένα ζευγάρια.

Φορώντας κόκκινο σακάκι, λευκό μπλουζάκι, κόκκινο παντελόνι (κάπρι) και flat πέδιλα η Τατιάνα χαμογελάει ξένοιαστη, ενώ σε έτερο στιγμιότυπο ο Σακάλ οδεύει να την αγκαλιάσει από την μέση με το δεξί χέρι του.

Οι δυο τους απολάμβαναν μια βόλτα στο διάσημο θέρετρο της Κυανής Ακτής Cap d’ Antibes, δείχνοντας μια οικειότητα και μια άνεση η οποία συνάδει αρκετά με την φημολογία και τα δημοσιεύματα περί νέου έρωτα.

Την προηγούμενη μέρα έδωσαν μαζί το παρόν στο γκαλά «amfAR 2026 by Chopard» όπου φωτογραφήθηκαν μαζί χαμογελαστοί και χαλαροί, αφού αμφότεροι έχουν εξοικείωση με τα φλας.

Ο Μεξικανός επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Ισπανία, αφού διατηρούσε επί χρόνια μια πολυτάραχη σχέση με χωρισμούς και επανασυνδέσεις με την τραγουδίστρια και μοντέλο Mar Flores, η οποία έληξε οριστικά πέρυσι.

Στο πλούσιο ερωτικό παρελθόν του συμπεριλαμβάνονται διάσημες Μεξικανές όπως η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Marcela Cuelvas και το μοντέλο Rebeca de Alba.

Από την Βενετία στην Γαλλική Ριβιέρα

Αυτό που δεν έγινε αντιληπτό από τα ΜΜΕ είναι ο Ελίας Εσκάλ και η Τατιάνα Μπλάτνικ ήταν μαζί και στην Βενετία, κατά την διάρκεια της φετινής Μπιενάλε.

O επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και του real estate με το Grupo Murano είναι λάτρης της τέχνης όπως και η Τατιάνα, που δύο και πλέον χρόνια μετά τον χωρισμό της, δείχνει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα-κυρίως τα ισπανικά-ότι είναι ερωτευμένη.

Όπως είχε δηλώσει μετά το διαζύγιο της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες δεν ήταν καθόλου εύκολο να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, αυτή μιας single.

«Όταν μια γυναίκα είναι παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια για παράδειγμα» είχε επισημάνει «και είναι γνωστή εδώ και 25 χρόνια ως κυρία Σμιθ, και ξαφνικά δεν είναι πλέον κυρία Σμιθ και επιστρέφει στο πατρικό της όνομα, αλλά κανείς δεν την ξέρει με αυτό το όνομα… είναι πολύ δύσκολο. Το να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, να στέλνεις ένα e-mail, να μην έχεις πλέον αυτό το όνομα που οι άλλοι σε συνδέουν μαζί σου… είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο για έναν αθλητή που ξαφνικά σταματά να είναι αθλητής. Πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου, να τον επανεφεύρεις. Κάπως έτσι νιώθω τώρα» κατέληγε η γοητευτική αυτή γυναίκα, που μάλλον ανακουφίστηκε όταν μετά το διαζύγιο απώλεσε τον τίτλο της πριγκίπισσας.