Τελευταία ευκαιρία για το «Σπίτι μου ΙΙ», τι ισχύει μετά τις 31 Μαΐου

Την 31η Μαΐου 2026 ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» η ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει σήμερα.

Μετά την ημερομηνία αυτή:

-Δεν θα εγκρίνονται νέες αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

-Θα σταματήσει η ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας

-Η διαδικασία μέσω gov.gr θα απενεργοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αποτελεί μία από τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής και της πρόσβασης νέων πολιτών σε αγορά πρώτης κατοικίας μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης.

Τι ισχύει για τις δανειακές συμβάσεις

Παρότι η δυνατότητα νέας υπαγωγής λήγει στο τέλος Μαΐου, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των δανειακών διαδικασιών παραμένει ενεργή έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί ή προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτηση υπαγωγής, θα μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζά τους μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, παραμένει σε ισχύ:

-Η υπογραφή δανειακών συμβάσεων έως 31 Αυγούστου 2026

-Η ολοκλήρωση τραπεζικών ελέγχων και εγκρίσεων

-Η τελική εκταμίευση σύμφωνα με τις διαδικασίες των τραπεζών

Οι διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως περιλαμβάνουν:



-Την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας

-Την υποβολή αίτησης υπαγωγής

-Την τραπεζική προέγκριση

-Τη σύναψη της δανειακής σύμβασης