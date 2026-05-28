Ζάκυνθος: Ιερέας συνελήφθη για άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

Σε αναβρασμό βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, έπειτα από τη σύλληψη ιερέα, ο οποίος φαίνεται πως πυροβολούσε άσκοπα σε πανηγύρι.

Την καταγγελία έκαναν κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό και άμεσα ειδοποίησαν της αρχές, οι οποίες προχωρώντας σε κατ’ οίκον έρευνα, δεν εντόπισαν κάποιο όπλο.

Κατόπιν, ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

