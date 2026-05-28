Δωρίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Η γυναίκα προσπάθησε επί δέκα λεπτά να απομακρύνει το ζώο
Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη Δωρίδα στην Μαγούλα , όταν λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.
Η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.
Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, καθώς οι λύκοι συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους.
Πηγη nafpaktianews
Πάτρα: Υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού 12χρονου απασχολεί την Αστυνομία
Οι μωβ μέδουσες επέστρεψαν στις ελληνικές παραλίες
Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr