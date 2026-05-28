Λέοντες και άλλα 3 ζώδια μπαίνουν σε περίοδο ευημερίας έως το τέλος του 2026

Ιδιαίτερη επιτυχία, τύχη και θετικές εξελίξεις μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχουν συγκεκριμένα ζώδια.

Σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις που αναφέρονται σε άρθρο του Your Tango της αστρολόγου Inbaal Honigman οι πλανητικές αλλαγές της χρονιάς — κυρίως οι κινήσεις του Δία, του Κρόνου και του Πλούτωνα — θεωρείται ότι ανοίγουν νέες ευκαιρίες σε καριέρα, οικονομικά και προσωπική ζωή.

Ποια ζώδια θα έχουν καλή τύχη και επιτυχία πριν βγει το 2026

Τα ζώδια που ξεχωρίζουν περισσότερο είναι:

Λέων: προβλέπεται μεγάλη άνοδος σε αυτοπεποίθηση, αναγνώριση και επαγγελματική επιτυχία. Πολλοί Λέοντες ίσως δουν σημαντικές ευκαιρίες να εμφανίζονται ξαφνικά. Το δεύτερο μισό του 2026 υπόσχεται μεγάλες ευκαιρίες μόλις ο Δίας, ο πλανήτης της αφθονίας, εισέλθει στο ζώδιο του Λέοντα στις 30 Ιουνίου. Όπως υποστηρίζει η Χόνιγκμαν, «ο Δίας κυβερνά την οικονομική επιτυχία, την ανάπτυξη, την επέκταση, τα ταξίδια και την περιπέτεια. Είναι ένας πλανήτης που χαρίζει ευτυχία όπου κι αν πάει». Έτσι, τώρα είναι μια εξαιρετική στιγμή όχι μόνο να βγάλετε χρήματα αλλά και να «επεκτείνετε το σπίτι σας».

Καρκίνος: το 2026 θεωρείται χρονιά προσωπικής ανάπτυξης, καλύτερων σχέσεων και οικονομικής βελτίωσης. Μάλιστα, ενώ το πρώτο εξάμηνο για τους περισσότερους ήταν δύσκολο, για τους Καρκίνους τα πράγματα εξελίχθηκαν υπέρ τους, καθώς ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου για το πρώτο εξάμηνο του έτους». Ως αποτέλεσμα αυτού ο Καρκίνος απολαμβάνει μια χρονιά ευκαιριών και ευημερίας όπως ποτέ άλλοτε». Αν νιώθετε ότι δεν βλέπετε ακόμα τα αποτελέσματα αυτής της καλής τύχης, να θυμάστε ότι ο Δίας ήταν ανάδρομος από τα τέλη του 2025 έως τις αρχές Μαρτίου του 2026, γεγονός που επιβράδυνε λίγο τα σημάδια προόδου. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή είναι «μια χρονιά ευκαιριών, ευημερίας και ευλογίας».

Κριός: Από τις αρχές του 2026 ο Κριός έχει τους γενεαλογικούς πλανήτες Ποσειδώνα (που κυβερνά τα όνειρα) και Κρόνο (ο κυβερνήτης της πειθαρχίας) στο ζώδιό του ενώ μια ισχυρή αλλαγή πλανητών συνέβη τον Απρίλιο. Και σημειώνει πως αν και η διαχείριση της ενέργειας του Κρόνου από τα άλλα ζώδια είναι λίγο πιο δύσκολη, για τους Κριούς είναι μια απίστευτη τύχη, ειδικά για την καριέρα τους.

Ταύρος: Η ζωή θα βελτιωθεί πολύ για τους Ταύρους, λέει η αστρολόγος, μέχρι το τέλος του 2026, επειδή ο Ουρανός που βρισκόταν στο ζώδιο του Ταύρου τα τελευταία επτά χρόνια και τους παίδεψε έφυγε από το ζώδιο αυτό στα τέλη Απριλίου και «δεν θα επιστρέψει για περίπου 80 χρόνια». Ηδη μετά τη νέα Σελήνη της 16ης Μαΐου οι Ταύροι άρχισαν ήδη να νιώθουν την καλή τύχη στη ζωή τους.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά αλλαγών και νέων ξεκινημάτων, όπου κάποια ζώδια θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που οδηγούν σε μεγαλύτερη επιτυχία και αφθονία.