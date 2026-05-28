Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή καλοκαιρινή, πεντανόστιμη και αρωματική.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για λιγκουίνι με καπνιστό σολομό και σάλτσα λεμονιού.

Μια συνταγή πανεύκολη, που θα θυμίζει αποδράσεις σε κοντινά νησιά και ότι πρέπει για ηλιόλουστα μεσημέρια.

Τα υλικά

500 γρ λιγκουίνι

350 γρ καπνιστός σολομός

3 φρέσκα κρεμμυδάκια

3 σκελίδες σκόρδο

2 κσ φρέσκος άνηθος

ξύσμα από 1 λεμόνι

χυμός από 2 λεμόνια

100 γρ βούτυρο

250 ml ζωμός ζυμαρικών

80 γρ παρμεζάνα τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία