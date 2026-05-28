Μια συνταγή πεντανόστιμη και αρωματική
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή καλοκαιρινή, πεντανόστιμη και αρωματική.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για λιγκουίνι με καπνιστό σολομό και σάλτσα λεμονιού.
Μια συνταγή πανεύκολη, που θα θυμίζει αποδράσεις σε κοντινά νησιά και ότι πρέπει για ηλιόλουστα μεσημέρια.
Τα υλικά
500 γρ λιγκουίνι
350 γρ καπνιστός σολομός
3 φρέσκα κρεμμυδάκια
3 σκελίδες σκόρδο
2 κσ φρέσκος άνηθος
ξύσμα από 1 λεμόνι
χυμός από 2 λεμόνια
100 γρ βούτυρο
250 ml ζωμός ζυμαρικών
80 γρ παρμεζάνα τριμμένη
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Ξεκινάμε έχοντας βράσει τα ζυμαρικά μας – τρία λεπτά λιγότερο από το κανονικό.
- Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε το βούτυρο για να λιώσει και στη συνέχεια προσθέτουμε: το φρέσκο κρεμμύδι, το σκόρδο, ξύνουμε λίγο λεμόνι και ανακατεύουμε.
- Σβήνουμε με λίγο χυμό λεμονιού, λίγο λευκό κρασί (ή ζωμό, ότι μας αρέσει περισσότερο) και προσθέτουμε τον καπνιστό σολομό, που έχουμε κόψει με μικρά κομμάτια.
- Μόλις πάρει βράση, προσθέτουμε τα λιγκουίνι στο τηγάνι, ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε για περίπου τρία λεπτά.
- Κλείνουμε τρίβοντας τυρί και η συνταγή είναι έτοιμη.
