Τα 27 επιδόματα που επηρεάζονται από τις αλλαγές με το Μητρώο Παροχών

Τέλος στην αδιαφάνεια και τις αδικίες τις οποίες προκαλεί η πανσπερμία κοινωνικών επιδομάτων τα οποία από δεκαετίες καταβάλλει το κράτος, έρχεται να βάλει το Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλοτική λειτουργία από την ερχόμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου με σκοπό την αλλαγή του μοντέλου κοινωνικών παροχών στη χώρα.

Με το νέο σύστημα, επιδιώκεται να αλλάξει ο «χάρτης των επιδομάτων» και οι πολιτικές χορήγησής τους στη χώρα μας, με στόχο την καλύτερη στόχευση ώστε να «πιάνουν τόπο» και να καταλήγουν εκεί όπου πραγματικά απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος.

Συγκεκριμένα, με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σκοπός του Μητρώου είναι:

α) η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο μητρώο και η απεικόνιση του συνόλου των παροχών που χορηγεί ο δημόσιος τομέας ανά φυσικό πρόσωπο, για παραγωγική αξιοποίηση και «χάραξη αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δημόσιων πολιτικών», για την οικογένεια, το γήρας, την αναπηρία, την ασθένεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στήριξη των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων.

β) η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας και διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας,

Αν και η συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών από τους επιμέρους φορείς που παρέχουν τα επιδόματα θα γίνεται κατ’αρχήν ανωνυμοποιημένα για στατιστικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς, τα στοιχεία των δικαιούχων και των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, θα αξιολογείται έτσι πόσα λαμβάνουν και ποιοι, η αποδοτικότητα των παροχών, η συσσώρευση επιδομάτων ή ο αποκλεισμός δικαιούχων και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενώ θα μπορεί να ελέγχεται με ειδικές διαδικασίες, για παράδειγμα,

- εάν κάποιο επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις χορήγησής του σε δικαιούχους, όπως λόγω μεταβολής εισοδήματος ή οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης,

- αν συντρέχουν δύο η περισσότερα επιδόματα των οποίων απαγορεύεται η ταυτόχρονη λήψη τους από το ίδιο πρόσωπο,

- λάθη ή παραποίηση στοιχείων ταυτοποίησης δικαιούχων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) κλπ.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει ως τον Σεπτέμβριο εντάσσονται, κατ' ελάχιστον, οι εξής παροχές και ενισχύσεις:

α) το επίδομα θέρμανσης

β) το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,

γ) το επίδομα παιδιού,

δ) το επίδομα γέννησης,

ε) το επίδομα αναδοχής,

στ) το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,

ζ) το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων,

η) το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας,

θ) το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,

ι) το επίδομα στέγασης,

ια) το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων,

ιβ) οι παροχές του Προγράμματος Στέγασης και Εργασίας για Αστέγους,

ιγ) οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»,

ιδ) το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,

ιε) το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος του,

ιστ) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία,

ιζ) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση,

ιη) η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του δημοσίου,

ιθ) η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή δρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS),

κ) η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων,

κα) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης,

κβ) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση,

κγ) η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους,

κδ) η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,

κε) η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων περί επαγγελματικής αναδοχής,

κστ) η τακτική επιδότηση ανεργίας στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων, και

κζ) το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.