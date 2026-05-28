Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς με επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι προχώρησαν σε «αμυντικά πλήγματα», υποστηρίζοντας πως ο στόχος αποτελούσε απειλή για αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Η Τεχεράνη καταδίκασε την επιχείρηση ως «προ της αυγής επιθετικότητα», ενώ οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης ως αντίποινα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης δεν διευκρίνισαν ποια βάση αποτέλεσε στόχο, προειδοποίησαν όμως ότι θα υπάρξει «ακόμη πιο αποφασιστική» απάντηση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

«Ο εχθρός γνωρίζει ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τις συνέπειες στον «επιτιθέμενο».

Η ανταλλαγή πυρών εντείνει την αβεβαιότητα για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε «πλήγματα αυτοάμυνας» εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τοποθετούσαν νάρκες στην περιοχή.

Η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σύγχυση γύρω από τη συμφωνία αποκλιμάκωσης

Παράλληλα, σύγχυση επικρατεί γύρω από τις πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Την Τετάρτη, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έχει καταρτιστεί «ένα αρχικό ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης» μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσχέδιο προέβλεπε αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί σχεδίου συμφωνίας ως «εντελώς κατασκευασμένους».

Το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στις «κόκκινες γραμμές» του

Ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Εμπραχίμ Αζιζί, τόνισε αργά το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό την σύναψη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Αζιζί, που δεν πιστεύεται πως εμπλέκεται άμεσα στις διμερείς συνομιλίες, ανέφερε μέσω X ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί «τις κόκκινες γραμμές του», πιο συγκεκριμένα «το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων».

«Είναι προφανές ότι ο (σ.σ. πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδό του, κινείται στο εκκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία», πρόσθεσε.

Τραμπ: Δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι

Η τύχη του αποθέματος κάπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα ακανθώδη ζητήματα για τα οποία διαφωνούν οι δυο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου του χθες Τετάρτη ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία» αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει: «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, είπε—προσθέτοντας «θα είμαστε» στο τέλος.

«Ή θα γίνει αυτό, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά», απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος, όπως κατέγραψε βίντεο μέρους του υπουργικού συμβουλίου (από το ένατο λεπτό κ.ε.) που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Οι αμερικανικές επιθέσεις

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο Ιράν, δήλωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) Aμερικανός αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ από τις αρχές του Απριλίου, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή στην περιοχή του στενού του Ορμούζ», κατά την ίδια πηγή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης «σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς» προτού απογειωθεί πέμπτο drone, συμπλήρωσε, πληροφορία που είχαν μεταδώσει ήδη το CNN και οι New York Times, που επικαλέστηκαν πηγές τους.

Νωρίτερα, περί τη 01:30 (ώρα Ελλάδας), το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς.