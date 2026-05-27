Ισραήλ: Κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο

«Εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στην οργάνωση Χεζμπολάχ»
Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι θεωρεί «εμπόλεμη ζώνη» το σύνολο της επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο.
Σε μήνυμα που κοινοποίησε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, προειδοποιεί τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τη βόρεια όχθη του ποταμού Ζαχράνι στον Λίβανο.
«Υπό το πρίσμα των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα διεξάγουν επιχειρήσεις μεγάλης ισχύος», προειδοποίησε.
«Στον Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στην οργάνωση Χεζμπολάχ», τόνισε από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε τελετή παραλαβής ενός νέου αεροσκάφους ανεφοδιασμού.
