Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δράστες της επίθεσης - «Του έριξαν και προς το κεφάλι» λέει ο αδελφός του θύματος

Η στιγμή που οι δράστες φτάνουν το κατάστημα στην Πατησίων Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους δράστες να φτάνουν στο σημείο, φορώντας μαύρα ρούχα, καπέλο και μάσκες στο πρόσωπο. Μπροστά τους μία γυναίκα με ένα παιδικό καροτσάκι, μόλις τους βλέπει κάνει ένα βήμα πίσω κι αυτοί προχωρούν ατάραχοι.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αφού εισέβαλαν στο κατάστημα και τον πυροβόλησαν, του αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κινητών τηλεφώνων, καθώς και χρήματα.

Μια ομάδα ατόμων εισέβαλε στο κατάστημα περίπου στις 18:30, πυροβολώντας και τραυματίζοντάς τον άνδρα με καταγωγή από το Πακιστάν με μία σφαίρα στον κάθε μηρό.

Στον «Ερυθρό Σταυρό», σε σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται το θύμα της επίθεσης με πυροβολισμούς στην επιχείρησή του επί της οδού Πατησίων.

Η καταδίωξη και η σύλληψη των τριών εκ των τεσσάρων δραστών

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις καταδίωξαν το όχημα και στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Βικέλα, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε 3-4 οχήματα. Το όχημα εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, επί της οδού Τσούντα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις από τους επιβαίνοντες, ενώ ο άλλος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές.

Είχαν και σιγαστήρα στο όπλο, βρέθηκε σε σακούλα σούπερ μάρκετ

Οι τρεις από τους τέσσερις συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 30 ετών, έναν 27χρονο ομογενή και έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 31 ετών.

Κατά τις έρευνες της ΕΛΑΣ, το όπλο εντοπίσθηκε επί της οδού Νιρβάνας μέσα σε μία σακούλα σούπερ μάρκετ και έφερε σιγαστήρα.

Να σημειωθεί πως ο ένας εκ των συλληφθέντων έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συγκεκριμένα σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στη Κηφισιά όπου είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Αδελφός θύματος: Πήγαν να τον πυροβολήσουν και στο κεφάλι, έπεσε και του έριξαν στα πόδια

Ο αδελφός του ιδιοκτήτη του καταστήματος, δήλωσε πως οι δράστες επιχείρησαν να τον πυροβολήσουν και στο κεφάλι.

«Ήμουνα σπίτι, με παίρνουνε τηλέφωνο λέει μπήκανε μέσα δύο Αλβανοί και πυροβολήσανε. Στα πόδια, δύο έριξαν στο κεφάλι και μόλις έπεσε κάτω του έριξαν στα πόδια» ανέφερε.

Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.