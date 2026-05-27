Έντι Γαβριηλίδης: Θα μου λείψει το GNTM, πέρασα πολύ ωραία

Τόσο για την δική του απουσία από τον νέο κύκλο του GNTM όσο και για τις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με τον Λάκη Γαβαλά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Έντι Γαβριηλίδης στα τηλεοπτικά συνεργεία και στις κάμερες που τον συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή του έξοδο.

“Δεν έχω προλάβει να μιλήσω με την Μπέττυ Μαγγίρα, θα της μιλήσω όμως τώρα. Ναι, θα μου λείψει το GNTM. Μου άρεσε σαν πρότζεκτ, πέρασα πολύ ωραία αλλά είναι σίγουρα η στιγμή να κάνω μια παύση” παραδέχθηκε, αρχικά, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας.

“Με τον Λάκη Γαβαλά είμαστε μια χαρά. Ρωτήστε και τον Λάκη”.

“Αυτά τα χαζούλικα, οι κοντρίτσες, οι ίντριγκες και όλα αυτά δεν είναι πράγματα που ταιριάζουν στον δικό μου χαρακτήρα”.

“Πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν και στον χαρακτήρα του Λάκη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Έντι Γαβριηλίδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις που προβλήθηκαν στο Happy Day του Alpha.