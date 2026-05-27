Χανιά: Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο

Ένας Αμερικανός επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά εντοπίστηκε νεκρός την Τετάρτη .

Ο άτυχος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο πλοίο, που βρισκόταν στο λιμάνι.

Ο 69χρονος Αμερικανός επιβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων.