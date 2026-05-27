Χανιά: Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο

Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου
Ένας Αμερικανός επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά εντοπίστηκε νεκρός την Τετάρτη .
Ο άτυχος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο πλοίο, που βρισκόταν στο λιμάνι.
Ο 69χρονος Αμερικανός επιβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων.
Ιόνια Οδός: Αυτός είναι ο 74χρονος που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο
Αχαΐα: 1.019 άτομα στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας- Παράταση για 4 ακόμα χρόνια
Bazaar Αγάπης στα Ψηλά Αλώνια: Το «Φωτεινό Αστέρι» ενισχύει την Κιβωτό της Αγάπης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr