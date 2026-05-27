Ακραίες θερμοκρασίες πλήττουν την Ευρώπη - 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω καύσωνα

Στη Βρετανία αναφέρονται τουλάχιστον 5 θύματα, καθώς 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες και τεχνητούς ταμιευτήρες, ενώ ένας 60χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα.

Παράλληλα, η νύχτα της Δευτέρας (25/5) χαρακτηρίστηκε ως «τροπική», ο τεχνικός όρος για εκείνες κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 °C, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η θερμοκρασία στους κήπους του Kew, στο Λονδίνο, άγγιξε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, ξεπερνώντας το ανώτατο όριο των 34,8 °C που είχε σημειωθεί μόλις το προηγούμενο εικοσιτετράωρο στην ίδια τοποθεσία. Και οι δύο αυτές τιμές καταρρίπτουν το ιστορικό υψηλό των 32,8 °C που κρατούσε από το 1922 -και είχε επαναληφθεί το 1944-, όπως γνωστοποίησε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Το σφοδρό κύμα ζέστης, το οποίο οφείλεται στο φαινόμενο του «θερμικού θόλου», έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους , ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται έφηβοι που πνίγηκαν σε λίμνες, καθώς και άτομα που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ο «θερμικός θόλος» σαρώνει την Ευρώπη , καθώς οι θερμοκρασίες σημειώνουν ιστορικά υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα του Μαΐου, κυρίως για το δυτικό τμήμα της Ευρώπης αλλά και σε περιοχές του ευρωπαϊκού νότου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The U.K. smashed a century-old temperature record for the second time in 24 hours on Tuesday as a spring heat wave continued to scorch parts of Western Europe, triggering government warnings about risks to life. Several drownings were reported in Britain and France as people… <a href="https://t.co/LrRjchTpiz">pic.twitter.com/LrRjchTpiz</a></p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://x.com/AP/status/2059398100448387123?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λόγω των συνθηκών, οι υγειονομικές υπηρεσίες έθεσαν σε πορτοκαλί συναγερμό το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι την Πέμπτη, εφιστώντας την προσοχή στους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μεγάλη Βρετανία, η πλειονότητα των κατοικιών, των σχολικών κτιρίων και των γραφείων στερείται κλιματιστικών συστημάτων. Παράλληλα, καταγράφηκαν προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων από τον σταθμό του Waterloo, ενώ στο Εδιμβούργο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Arthur’s Seat, τον ηφαιστειακό λόφο που υψώνεται πάνω από την πόλη.

Γαλλία: Επτά θύματα - Συναγερμός για τις αθλητικές εκδηλώσεις

Στη Γαλλία, τουλάχιστον επτά απώλειες συνδέονται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες: Πέντε άνθρωποι πνίγηκαν και δύο ακόμη έχασαν τη ζωή τους εν μέσω αθλητικών διοργανώσεων, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διακόψουν προσωρινά τους αγώνες.

Η Meteo-France επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ένα νέο εθνικό ρεκόρ ζέστης για τον Μήνα Μάιο, με το θερμόμετρο να δείχνει 36 °C στα νοτιοδυτικά της χώρας. Οκτώ διοικητικές περιφέρειες της δυτικής Γαλλίας παραμένουν υπό καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τέτοια εποχή. Για τον λόγο αυτό, ο πρωθυπουργός Sebastien Lecornu θα ηγηθεί διυπουργικής σύσκεψης την Πέμπτη, προκειμένου να αποτιμηθεί η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Στις ακτές του Ατλαντικού, όπου οι εποχικοί ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά μιας και η επίσημη περίοδος δεν έχει ξεκινήσει, τα ισχυρά παλιρροϊκά ρεύματα στοίχισαν τη ζωή σε δύο λουόμενους το Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Ζιρόντα. Η νομάρχης Σοφί Μπροκάς απηύθυνε έκκληση προς το κοινό για «μέγιστη προσοχή».

Ιστορικά υψηλά και σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν από 37 έως 39 βαθμούς την Τρίτη στα νότια και δυτικά τμήματα, με τη Σεβίλλη να έχει ήδη καταγράψει 38 °C μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εκτιμά ότι οι πιο ακραίες συνθήκες θα σημειωθούν μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, οπότε και το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Στον βορρά, η πόλη Σανταντέρ κατέγραψε 37,1 °C, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ Μαΐου, γεγονός που ώθησε την Κανταβρία να ενεργοποιήσει κόκκινο συναγερμό.

Στην Ιρλανδία, το θερμόμετρο έδειξε την Τρίτη 29,7 °C στην περιοχή Κάρλοου, μέγεθος που αποτελεί νέο ρεκόρ Μαΐου για τη χώρα. Στο Δουβλίνο, πλήθος ντόπιων και επισκεπτών κατέκλυσε τις πισίνες στο λιμάνι του Νταν Λάογκαιρ αλλά και την παραδοσιακή τοποθεσία κολύμβησης Forty Foot στο Σάντικοβ.

Στην Πορτογαλία, επτά περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα βρίσκονται σε κατάσταση κίτρινου συναγερμού με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 38 °C, ενώ σε περίπου δέκα περιοχές του νότου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

Από τη γερμανική πρωτεύουσα έως τη χερσόνησο των Βαλκανίων

Μολονότι η Γερμανία βρέθηκε στα εξωτερικά όρια του θερμικού φαινομένου, στο Βερολίνο ο υδράργυρος προσέγγισε τους 30 °C, οδηγώντας τους πολίτες για ανάσες δροσιάς στη λίμνη Βάνζεε.

Στην Ιταλία, οι τιμές κυμάνθηκαν από 31 έως 34 °C, με αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις για τον καύσωνα και να επιβληθούν περιορισμοί στις εξωτερικές εργασίες σε διάφορες περιοχές. Στα μέσα της εβδομάδας, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 °C στην πεδιάδα του Πάδου.

Το Βέλγιο ξεπέρασε επίσης την Τρίτη το προηγούμενο ρεκόρ για τις 26 Μαΐου, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29,8 °C.

Στην περιοχή των Βαλκανίων, η Αλβανία πλησίασε το ιστορικό της υψηλό για τον Μάιο αγγίζοντας τους 36 °C, η Σερβία εξέδωσε την πρώτη κίτρινη προειδοποίηση της χρονιάς, ενώ η Κροατία κατέγραψε θερμοκρασίες της τάξεως των 35 °C.

Το σφοδρό αυτό κύμα ζέστης αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη στις περισσότερες από τις πληγείσες περιοχές.