Lidl House Athens: Xώρος- έκπληξη με δωρεάν γαστρονομικές δράσεις στην ιστορική Στοά Αρσακείου

Επισκεφθήκατε την Στοά Αρσακείου, η οποία αναγεννήθηκε με το φαγητό στο επίκεντρο;

Η Lidl Ελλάς ετοιμάζει εκεί τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού χώρου 670 τ.μ., αφιερωμένου στην ελληνική γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη βιωματική εκπαίδευση. Το Lidl House Athens θα αποτελεί έναν από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος ΣΤΟΑ. Πρόκειται για πρότυπο κόμβο «Δημοκρατικής Διατροφικής Παιδείας» ο οποίος θα αναπτύσσεται μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και εμπειρίες γύρω από τη σύγχρονη διατροφή, θεματικά workshops και masterclasses, αλλά και συζητήσεις με ειδικούς από τον χώρο της υγείας και της γεύσης.

Τις γαστρονομικές δράσεις καθοδηγεί ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος, διασφαλίζοντας την ταυτότητα και την τεχνική αρτιότητα των εμπειριών.

Η Βασιλική Αδαμίδου, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, εξηγεί: «Με το Lidl House Athens, η σχέση μας με τον καταναλωτή δεν σταματάει στο ράφι, ως συνειδητή επιλογή, αλλά συνεχίζεται ως διαρκής εμπειρία. Δημιουργούμε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης. Ένα εργαστήριο εμπειρίας, γεύσης, πολιτισμού και βιωσιμότητας. Έναν ζωντανό οργανισμό που αναζωογονεί ιδέες και ανθρώπους. Έναν χώρο όπου το brand σταματάει να «μιλάει» μόνο του… και αρχίζει να συναντά. Να συζητά. Να παράγει. Γιατί αυτό που λείπει από τη σχέση μας με το φαγητό σήμερα είναι η ταυτότητα, η γνώση, η εμπειρία και η σύνδεση».