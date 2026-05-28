Lidl House Athens: Xώρος- έκπληξη με δωρεάν γαστρονομικές δράσεις στην ιστορική Στοά Αρσακείου

Σημεία αναφοράς η σύγχρονη διατροφή, η βιωσιμότητα και η καθημερινή ευεξία
Επισκεφθήκατε την Στοά Αρσακείου, η οποία αναγεννήθηκε με το φαγητό στο επίκεντρο;
Η Lidl Ελλάς ετοιμάζει εκεί τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού χώρου 670 τ.μ., αφιερωμένου στην ελληνική γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη βιωματική εκπαίδευση. Το Lidl House Athens θα αποτελεί έναν από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος ΣΤΟΑ. Πρόκειται για πρότυπο κόμβο «Δημοκρατικής Διατροφικής Παιδείας» ο οποίος θα αναπτύσσεται μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και εμπειρίες γύρω από τη σύγχρονη διατροφή, θεματικά workshops και masterclasses, αλλά και συζητήσεις με ειδικούς από τον χώρο της υγείας και της γεύσης.
Τις γαστρονομικές δράσεις καθοδηγεί ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος, διασφαλίζοντας την ταυτότητα και την τεχνική αρτιότητα των εμπειριών.
Η Βασιλική Αδαμίδου, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, εξηγεί: «Με το Lidl House Athens, η σχέση μας με τον καταναλωτή δεν σταματάει στο ράφι, ως συνειδητή επιλογή, αλλά συνεχίζεται ως διαρκής εμπειρία. Δημιουργούμε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης. Ένα εργαστήριο εμπειρίας, γεύσης, πολιτισμού και βιωσιμότητας. Έναν ζωντανό οργανισμό που αναζωογονεί ιδέες και ανθρώπους. Έναν χώρο όπου το brand σταματάει να «μιλάει» μόνο του… και αρχίζει να συναντά. Να συζητά. Να παράγει. Γιατί αυτό που λείπει από τη σχέση μας με το φαγητό σήμερα είναι η ταυτότητα, η γνώση, η εμπειρία και η σύνδεση».
Ο χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να απευθύνεται σε όλους — από οικογένειες και νέους, μέχρι επαγγελματίες και ανθρώπους που αναζητούν πρακτική γνώση και ουσιαστική ενημέρωση. Στόχος ένα «Εθνικό Hub Γαστρονομίας και Διατροφής», σημείο συνάντησης για σεφ, παραγωγούς, σομελιέ.
Η Lidl Ελλάς ανοίγει έτσι τον διάλογο για την ένταξη της ελληνικής γαστρονομίας στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Επιπλέον αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη της τοπικής συνταγής και της βιοποικιλότητας των ελληνικών προϊόντων με τη δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Γεύσεων.
Το Lidl House Athens αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του επίσημα για το κοινό τον Σεπτέμβριο.
